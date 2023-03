Auch «Filip & Serkan @Work» im Free-TV bei TLC

TV-News

Nach der Premiere bei discovery+ im Dezember heißt es für Filip Pavlović und Serkan Yavuz im April „Praktikum statt Party“ bei TLC.

Im Dezember debütierte die Doku-Soapbeim Streamingdienst discovery+. Es war die zweite Reihe dieser Machart, nachdem Daniela Katzenberger zum Start des Streamingdienstes im Sommer ebenfalls körperliche Arbeit auf einem Bauernhof verrichten musste. Wie «Katzenberger @Work» werden nun auch Filip Pavlović und Serkan Yavuz im Free-TV zu sehen sein. TLC zeigt die sechsteilige Reihe ab dem 17. April in Doppelfolgen immer ab 22:15 Uhr.Im kleinstädtischen Idyll von Unkel am Rhein warten auf die beiden Promis insgesamt 20 alltägliche Berufe und Herausforderungen, bei denen das Durchhaltevermögen und Engagement des Duos auf eine harte Probe gestellt werden. Markus Winkelbach, stellvertretender Bürgermeister von Unkel, bringt die beiden Kumpels nicht nur bei sich zuhause unter, sondern mit seinen Aufgaben auch immer wieder an ihre Grenzen. Pavlovic wird auf eine Hebebühne beispielsweise mit seiner Höhenangst konfrontiert, während Yavuz auf einer Biomüll-Deponie vom Ekel überfallen wird. Weitere Jobs sind Bademeister, Geschichts- und Mathelehrer, Hotellehrling und Landschaftpfleger.«Filip & Serkan @Work – Praktikum statt Party» wurde von Picture Puzzle Medien produziert, als Producerin für Warner Bros. Discovery fungierte Johanna Thiele.