VOX kündigt neue «DHDL»-Staffel mit neuen Investoren an

TV-News

Neu dabei bei «Die Höhle der Löwen» sind Janna Ensthaler und Tillman Schulz, die Nico Rosberg und Georg Kofler ersetzen werden. Der Startschuss der neuen Folgen fällt Anfang April.

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde viel über die kommende Staffel der VOX-Gründershowspekuliert und geschrieben. Fest stand, dass Nico Rosberg nicht mehr Teil des Erfolgsformates sein würde, wie er selbst via Instagram Mitte Februar bekannt gab. Nun bestätigte VOX diesen Rücktritt und nannte in Person von Georg Kofler einen weiteren Löwen, der in der kommenden Staffel nicht mehr dabei sein wird. „Mein herzlicher Dank gilt Georg Kofler, der den gemeinsamen Investorensessel vorerst komplett an seinen Geschäftspartner Ralf Dümmel abgibt und deshalb in der kommenden Frühjahrsstaffel nicht dabei ist. Wie für Nico Rosberg gilt auch für ihn: Georg Kofler ist jederzeit herzlich eingeladen, wieder in 'Die Höhle der Löwen' zurückzukehren“, erklärt VOX-Unterhaltungschefin Kirsten Petersen.Neu zur Show stoßen Janna Ensthaler und Tillman Schulz, die die Investoren-Gruppe um Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Judith Williams ergänzen werden. VOX nannte in diesem Zusammenhang auch den Start der neuen Staffel: Los geht es am Montag, 3. April, um 20:15 Uhr. Für Judith Williams wird die 13. Staffel übrigens eine Abschiedsstaffel – zumindest vorläufig. In den Sozialen Medien erklärte sie, dass sie eine Pause einlegen werden und nicht an den derzeit laufenden Dreharbeiten für die 14. und 15. Staffel teilnimmt. Sie wolle derzeit lieber Zeit mit ihrer an Krebs erkrankten Mutter verbringen.Wer Williams im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 ersetzen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Nun dürfen die Zuschauer zunächst Janna Ensthaler kennen lernen. Sie ist mehrfache Unternehmerin und Investorin. Sie gründete und investiert in nachhaltige Technologien, digitale Innovation und wichtige Zukunftsthemen, wie es vom Sender heißt. Das ‚Manager Magazin‘ zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.„Ich freue mich sehr, Teil der neuen Löwen-Staffel sein zu dürfen! Als vierfache Gründerin ist es mir eine Herzensangelegenheit, meine Erfahrung, mein Wissen und meine Expertise weiterzugeben und dabei den Erfolgsweg spannender Ideen und Gründer begleiten zu dürfen“, so Ensthaler. Weiter sagt sie: „Ich bin überzeugt, dass es die Aufgabe unserer Generation ist, sich den Herausforderungen der Klimakrise zu stellen und innovative Lösungsansätze auf die Straße zu bringen - damit möchte ich nun als Investorin, mit dem Fokus auf nachhaltige Technologien, meinen Beitrag leisten.“Tillman Schulz ist mit 33 Jahren der bislang jüngste Löwe von «Die Höhle der Löwen». Als geschäftsführender Gesellschafter mehrerer Unternehmen - MDS Holding, HMF Food Production, Motido, Merx Bellavie, PRO DIMI Pharma, Springrock US Corporation etc. - beweist er Führungsstärke sowie Verantwortung. Mit seiner Expertise aus den Bereichen Food, Non-Food, Health & Sport Nutrition will er spannende Gründer:innen mit seinen Investitionen unterstützen und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.Tillman Schulz freut sich auf die Show: „Als geschäftsführender Gesellschafter eines international tätigen Familienunternehmens weiß ich, dass es nicht einfach ist, sich auf dem Markt durchzusetzen. In einer immer globaleren Welt kann der Wettbewerb manchmal sehr gnadenlos sein. Daher möchte ich meine Erfahrungen und mein Wissen teilen und die Gründer:innen auf dem Weg zur Erfüllung ihrer Träume und Ziele nach besten Kräften unterstützen. Ich bin äußerst gespannt auf Innovationen und Herausforderungen und freue mich sehr auf das Kennenlernen von tollen Gründer:innen.“„Ich freue mich sehr, dass unser Löwen-Rudel weiter wächst und wir mit Janna Ensthaler und Tillman Schulz zwei starke Neuzugänge haben, die das Portfolio unserer Investor:innen nochmal erweitern“, so Kirsten Petersen. Neben drei, die bei VOX am 3. April, 10. April und 17. Aprril jeweils nach «Die Höhle der Löwen» laufen, können sich die Zuschauer außerdem auf prominente Besucher wie Sternekoch Alexander Herrmann, Joey Kelly und Fußballer und Model Rúrik Gíslason freuen. Außerdem wird es zahlreiche tierische Besucher geben, unter anderem ein Bär, der einen Halbmarathon läuft und damit einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde ergattern möchte.