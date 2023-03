Sport1 zeigt Formel-1-Highlights im Free-TV

TV-News

Durch eine kurzfristige Kooperation mit Sky hat sich der Sportsender Rechte an den Highlights aller 23 Saison-Rennen der Formel 1 gesichert. Der Startschuss fällt heute Abend.

Am Wochenende startete die neue Saison in der Formel 1 mit dem Großen Preis von Bahrain. Der amtierende Weltmeister Max Verstappen sicherte sich durch einen souveränen Start-Ziel-Sieg die ersten 25 Punkte der Fahrer-Wertung, Teamkollege Sergio Perez machte den Doppelsieg von Red Bull Racing perfekt. Das Rennen bescherte dem Bezahlsender Sky einen guten Marktanteil von 13,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Wer nicht Abonnent eines Pay-TV-Abos von Sky Deutschland ist, wird auf Bilder aus Katar nicht verzichten müssen. Wie Sport1 am Wochenende kurzfristig bekannt gab, ist der Sportsender eine Kooperation mit dem Bezahlsender eingegangen und wird in dieser Saison von allen 23 Rennen Highlights im Free-TV ausstrahlen. Los gehtam heutigen Montag, 6. März, um 20:15 Uhr.Neben einer ausführlichen Zusammenfassung des Rennens beinhaltet das einstündige Highlight-Magazin unter anderem Analysen von Formel-1-Experte Christian Danner und Sport1-Kommentator Peter Kohl, die durch die Sendung führen. In der Regel ist der Sendeplatz von «Sky F1 Hightlights» der Sonntagabend, in Ausnahmefällen wird das neue Format am Montag ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Am Montagabend sind im weiteren Saisonverlauf auch Wiederholungen der Sendung vom Sonntag vorgesehen. Bestandteil der Sublizenz-Vereinbarung mit Sky sind zudem Highlight-Clips für die digitale Berichterstattung über die Formel 1 auf Sport1.de und in den Sport1-Apps ab zwei Stunden nach Rennende. Darüber hinaus wird es im Rahmen der Kooperation ab sofort an Rennsonntagen regelmäßige Liveschalten zu den Sky-Reportern und Experten vor Ort aus demmit Moderator Florian König geben.„Die Formel 1 fährt auf Sport1! Wir bedanken uns bei Sky für die Umsetzung dieser Kooperation und freuen uns alle gemeinsam auf den Saisonstart an diesem Wochenende“, wird Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH, in einer am Wochenende verschickten Mitteilung zitiert. Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH, fügte an: „Wir freuen uns sehr, dass wir der Formel 1 und ihrer großen deutschen Fangemeinde gemeinsam mit Sky in dieser Saison eine Bühne im Free-TV bieten können. Dank der Kooperation mit Sky werden neben dem neuen Highlight-Magazin auch die Highlight-Clips unsere Berichterstattung über die ‚Motorsport-Königsklasse‘ auf den digitalen Plattformen enorm bereichern.“„Die Kooperation mit Sport1 ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer Distributionsstrategie. Durch sie machen wir die Formel 1 auch über die exklusiven Live-Übertragungen auf Sky und unserem Streaming-Service WOW hinaus einem möglichst breiten Publikum zugänglich. Der Formel 1 gelingt es, vor allem innerhalb der jüngeren Zielgruppe konstant zu wachsen. Die großen Reichweiten, die wir mit Formel-1-Content 2022 in unserer über sieben Millionen Nutzer umfassenden Sky Sport Community sowie unseren digitalen Plattformen Web & App erzielt haben, sowie das starke Wachstum gegenüber der Vorsaison machen dieses Potenzial deutlich. Mit Sport1 haben wir einen Partner gefunden, der die Formel 1 nicht nur über die komplette Saison in regelmäßigen Highlight-Zusammenfassungen und innerhalb weiterer Sendungen im Free-TV präsentiert, sondern auch in seine digitalen Plattformen integriert. Mit der Kombination der unterschiedlichen Verbreitungswege und -formen werden wir gemeinsam mit Sport1 noch mehr Menschen in Deutschland für diesen packenden Sport begeistern und bieten der Formel 1 die perfekte mediale Plattform“, so Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights & Commercialization bei Sky Deutschland.