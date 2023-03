«Let's Dance» lässt leicht nach

Quotennews

Die zweite Folge der neuen Staffel «Let's Dance» verbessert das Auftakt-Einspielergebnis nicht. Dennoch überzeugte auch das «Exclusiv Spezial» im Anschluss.

Damit hat RTL sichtlich eine funktionierende Marke gefunden. Während sich der Köln-Sender mit Formaten wie «Deutschland sucht den Superstar» in diesem Jahr trotz Jubiläum schwertut, funktioniertvom Start weg. Die Auftaktfolge überzeugte mit 4,03 Millionen Zuschauern und einem satten Marktanteil von 18,0 Prozent. Gleichermaßen präsentierte sich die Zielgruppe mit ihren 1,12 Millionen Umworbenen auf stolzen 21,9 Prozent ihres Marktes. Es verblieb demnach wenig bis rein gar nichts zu meckern und RTL wiederholte den Erfolg in Woche zwei.13 Paare standen nach dem Erstrunden-Aus von Model Alex Mariah Peter noch auf dem RTL-Parkett. Es überzeugten Philipp Boy und Anna Ermakova mit je 29 Punkten, an der anderen Seite des Punkte-Spektrums landeten Chryssanthi Kavazi und Abdelkarim mit 12 und 10 Punkten. Es sollte im abschließenden Voting dann den Comedian treffen, nach zwei Folgen «Let's Dance» ist für Abdelkarim Schluss. Den Erfolgs-Zug der Show konnte das Aus nicht bremsen. Insgesamt versammelten sich erneut überzeugende 3,96 Millionen Zuschauer bei RTL, der Marktanteil brachte abermals starke 16,8 Prozent. Die Zielgruppe lieferte mit 1,05 Millionen Werberelevanten ab, hier waren am entsprechenden Markt 13,1 Prozent möglich.Doch auch das Programmumfeld neben der Primetime profitiert von der starken Marke. Das im Anschluss laufendenräumte in der Vorwoche 2,13 Millionen Zuschauer und 0,46 Millionen Umworbene ab, mit einem Sendestart um 0:15 Uhr. Gestern kamen nach der Tanz-Show noch 1,74 Millionen Fernsehende zusammen, es konnten 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige definiert werden. In Marktanteilen ergaben sich 15,3 und 12,5 Prozent.