RLTZWEI stolpert in Richtung 30. Geburtstag

Quotennews

Am 06. März 2023 wird der Grünwald-Sender stolze 30 Jahre alt. Per Presse-Newsletter wurden Highlights mit Kultfaktor angekündigt, der Anfang ging eher in die Hose.

"RTLZWEI wird 30 Jahre alt. Der Sender feiert das Jubiläum mit einer attraktiven Sonderprogrammierung rund um den Geburtstag am 6. März." So bereitet sich RTLZWEI auf seinen 30. Geburtstag vor, doch von welchen Highlights ist hier die Rede? Die Sonderprogrammierungen sollten mit der Samstags-Primetime starten.lief tatsächlich 2004 am 19. November erstmals in Grünwald über den Äther. Der Film mit Shah Rukh Khan gehört damit zweifelsohne zu einem RTLZWEI-Geburtstag. So recht helfen, wollte das jedoch nicht. Mit 0,37 Millionen Zuschauern kann schon von einem Misserfolg gesprochen werden, der Marktanteil von 1,6 Prozent unterstreicht die dünne Leistung.Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen präsentierte sich mit 0,11 Millionen Zuschauern, hiermit waren mäßige 2,1 Prozent drin. Vielleicht also nicht auf einen Spielfilm, sondern auf Serien-Material setzen. Anlässlich des Geburtstags zeigt RTLZWEI nochmal die finale Staffel von. «Das Lied von Eis und Feuer» holte ab 00:05 Uhr 0,23 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil stieg auf 2,6 Prozent. Die Zielgruppe bliebt dem Grünwald-Sender mit 0,11 Millionen Umworbenen komplett erhalten, womit der Marktanteil auf 4,2 Prozent stieg. Die Folgen zwei und drei holten in der Nacht noch 0,16 und 0,11 Millionen Zuschauer zum Sender.Damit stieg der Marktanteil weiter auf 3,2 und 3,3 Prozent. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,06 und 0,03 Millionen Werberelevante, hiermit waren schlussendlich 4,0 und 3,3 Prozent drin. So richtige Geburtstags-Stimmung will also nicht aufkommen, doch fährt RTLZWEI die großen Geschütze am Sonntag auf. Drei absolute Anime-Klassiker flimmern am Sonntag, 05. März, über die Bildschirme. 13:20 Uhr: «Mila Superstar», 15:10 Uhr: «Sailor Moon», 16:50 Uhr: «Dragon Ball» - abgerundet wird der Geburtstag dann mit zwei neuen Folgenzur Primetime, in der Nach folgen drei weitere Folgen «Game of Thrones».