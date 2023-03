Nächste perfekte «Perfekte Dinner»-Woche

Quotennews

Es lohnt wohl langsam nicht mehr, die Wochen zu zählen. «Das perfekte Dinner» holt sich schlicht "die nächste" perfekte Woche.

Die Serie läuft weiter, es wird eher noch deutlicher.bleibt für VOX der absolute Quoten-Garant unter der Woche. Es wurde in Ostwestfalen gekocht, den Anfang machte Stefan mit einer Kürbissuppe, Kalbsbäckchen aus dem Dutch Oven an Wurzelgemüse und Kartoffelpüree abgerundet mit einem Bratapfel mit Vanillesoße. Damit waren am 27. Februar starke 1,43 Millionen Zuschauer ab 19 Uhr zu markieren, der Marktanteil belief sich auf 5,9 Prozent, während die Zielgruppe 9,7 Prozent mit 0,44 Millionen Umworbenen einspielte. Der Anfang war geglückt und Fabian musste am Dienstag abliefern. Sein Menü: Steine auf der Wiese, Auf den Feldern zu Hause und Die wilde Rose. Den Zuschauern gefiel es weiter, wenn auch die Reichweiten auf 1,25 Millionen und 0,36 Millionen zurückgingen. Die Marktanteile blieben mit 5,2 und 8,0 Prozent im grünen Bereich.Tag drei und damit das Bergfest gehörte Hartmut, der mit seinem Abend 1,39 Millionen Zuschauer und somit erneut 5,9 Prozent des TV-Marktes begeisterte, die Zielgruppe steigerte sich ebenfalls auf das Montags-Ergebniss mit 0,44 Millionen Werberelevanten und starken 9,9 Prozent am Markt. Zu Essen gab es Halloween Nachlässe mit Topping, Von der Weide in den Gaumen und Süß, kalt und mächtig. Verblieben noch Nicole und Kerstin. Am Donnerstag kochte Nicole vor 1,38 Millionen Zuschauern Kalt trifft heiß - Kalter Fisch und heiße Erbse, Weide trifft Acker - Das Vieh auf der Weide und die Knolle auf dem Acker und Salzig trifft süß - Sahne /Karamell /Frucht. Der Marktanteil blieb bei 5,9 Prozent, die Zielgruppe sank leicht zurück auf 0,39 Millionen und 9,2 Prozent.Es konnte schließlich nur noch der Freitag "versauen", doch auch Kerstin lieferte am gestrigen Freitag ab. Aus TV-Sicht konnte sich VOX über 1,46 Millionen Zuschauer zum Wochenabschluss freuen, mit dem Marktanteil von 6,2 Prozent ergaben sich Wochen-Bestwerte. Die 14- bis 49-Jährigen räumten mit 0,4 Millionen Zuschauern 8,6 Prozent am Markt ab. Bevor die Kandidaten die Punkte der Woche und damit den Sieg verteilen durften, kochte Kerstin Reibekuchen süß und herb auf Pumpernickel, Saftiger Braten / Kartoffelgratin / Rosenkohl aus der Pfanne und Cheesecake und Vanilleeis mit Crunch. Die anschließende Siegerehrung brachte Hartmut mit 28 Punkten den vierten Platz, Kerstin folgte auf Platz drei mit 30 Punkten, Platz zwei teilten sich Stefan und Nicole mit je 32 Punkten und damit durfte sich Fabian mit 35 Punkten über den Wochen-Sieg freuen.