Hollywood Matze  Der Bodybuilder will hoch hinaus

YouTuber

Auch wenn Matthias Schneider erst mit Ende vierzig auf YouTube durchstartete, erhielt er innerhalb kürzester Zeit viel Aufmerksamkeit. Sogar RTLZWEI strahlte nun eine Doku über ihn aus.

Erst 2020 entschied sich Matthias Schneider während der Coronazeit mit einer YouTube-Karriere durchzustarten. In kürzester Zeit gelang es ihm, den Kanal „Hollywood Matze“ aufzubauen, welcher heute bereits 164.000 Abonnenten misst. Auch der Sprung ins Fernsehen gelang dem 49-Jährigen. Nach seiner Teilnahme bei der ProSieben-Show «Die Alm» sendete RTLZWEI nun vergangenen Mittwoch eine Doku über ihn.Matthias Schneider wurde am 29. Januar 1974 in Berlin geboren. Seine Kindheit war alles andere als einfach und nach der Scheidung seiner Eltern lebte er zwischen seinem 15. und 16. Lebensjahr zeitweise im Heim. Nach seinem Hauptschulabschluss begann er mit einer Ausbildung zum Maler und Lackierer und später auch zum Tischler. Allerdings leidet Schneider an der Lungenkrankheit TBC, so dass er diese abbrechen musste. Auch den Versuch, sein Abitur an einem Abendgymnasium nachzuholen, brachte er nicht zu Ende. Stattdessen hatte er über die Jahre zahlreiche verschiedene Jobs und arbeitete unter anderem in der Gastronomie, als Fitnesstrainer, Türsteher, Kohlenträger Gerüstbauer, in einer Autoaufbereitung und bei Edeka. Sport war dem Bodybuilder schon immer wichtig. Hier startete er zunächst mit Turnen, Ballett und dann Kampfsport.Anders als viele andere YouTuber baute er sich seine Reichweite nicht mühevoll über Jahre hinweg auf. Stattdessen startete er seine Internet-Karriere direkt sehr professionell. 2016 hatte er Steve Benthin beim Training kennengelernt. Dieser eröffnete 2020 seinen neuen YouTube-Kanal „Hans Hoffmann“, wo Schneider als Sidekick auftauchte. So wurde ein Manager der Kölner Medienagentur „Athletia Sports“, der auch Benthin betreute, auf ihn aufmerksam. So sorgte ein professioneller Cutter direkt beim Start des Kanals „Hollywood Matze“ dafür, dass direkt von Beginn an hochwertiger Content auf der Seite zu finden war. Einmal nach Hollywood zu gehen, ist sein Traum und so war auch der Kanalname schnell geboren. Zudem ist Schneider Fan von Actionfilmen aus den 1980ern. Hulk Hogan sieht er als sein Vorbild an und jahrelang trug er auch seinen Bart auf diese Weise.Gleich sein zweites Video, welches eine Roomtour durch seine 35 Quadratmeter Wohnung in Hamburg ist, wurde zum gefragtesten Video auf dem Kanal und misst heute inzwischen über 700.000 Aufrufe. Der Content auf dem Kanal besteht zum größten Teil aus den Themen Fitness und Bodybuilding. Häufig zeigt Schneider seinen Zuschauern auch, wie er sich ernährt. Allerdings bietet er seinen Fans auch zahlreiche Einblicke in sein privates Leben. Ein Video über den Tod seines geliebten Hundes Enno erhielt viel Aufmerksamkeit.2021 nahm Schneider an der Reality-TV-Show «Die Alm» bei ProSieben teil. Hier begeben sich die Teilnehmer auf eine Zeitreise und leben in einer einsamen Berghütte nach dem Standard von vor 100 Jahren. Auch wenn er bereits in Folge drei der Show wieder auszog, gewann er durch seine Teilnahme noch mehr an Reichweite. Vergangenen Mittwoch hatte RTLZWEI nun die 90-minütige Doku «Hollywood Matze – Pumper mit Herz» über sein Leben ausgestrahlt. Das Kamerateam begleitete ihn dabei, wie er ein weiteres großes Lebensziel in die Tat umsetzen wollte. Er wollte an einer deutschen Meisterschaft im Bodybuilding teilnehmen und sich auch für Shows in den USA qualifizieren. Doch es gab einige Probleme, denn nach dem ersten Wettkampf hatte er auf einmal schwere Atemprobleme. Im Krankenhaus bestand dann der Verdacht auf Nierendysfunktion und Herzrhythmusstörung. Der 49-Jährige musste sieben Tage auf der Intensivstation bleiben, da die Gefahr bestand, seine Nieren würden versagen. Inzwischen durfte er die Klinik wieder verlassen, muss jedoch noch regelmäßig zur Nachsorgeuntersuchung.