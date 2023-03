«Three Women» geht nun offiziell zu Starz

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender hat die Serie mit Shailene Woodley erworben. Diese war einst für Showtime geplant.

Die Serienadaption des Romanswechselt offiziell zu Starz. Die Serie war zuvor bei Showtime gestartet, doch dieser Sender hat die Serie trotz der Dreharbeiten zur ersten Staffel eingestellt. "Wir sind stolz darauf, «Three Women» in der Starz-Familie willkommen zu heißen", sagt Alison Hoffman, President of Domestic Networks bei Starz. "Die Serie wird von so bemerkenswerten Talenten vor und hinter der Kamera getragen und passt perfekt zu unserem Engagement, Geschichten von, für und über Frauen zu erzählen."In der Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Lisa Taddeo basiert, spielen Shailene Woodley, DeWanda Wise, Betty Gilpin, Gabrielle Creevy, Blair Underwood und John Patrick Amedori mit. In der offiziellen Beschreibung der Serie heißt es, es gehe um "drei Frauen auf einem Crashkurs, der ihr Leben radikal umkrempelt. Lina (Gilpin), eine Hausfrau in einem Vorort von Indiana, lebt seit einem Jahrzehnt in einer leidenschaftslosen Ehe, als sie sich auf eine Affäre einlässt, die schnell alles verzehrt und ihr Leben umkrempelt. Sloane (Wise), eine glamouröse Unternehmerin im Nordosten, führt eine offene Ehe mit Richard (Underwood), bis zwei sexy Fremde ihre aufstrebende Liebesgeschichte gefährden. Maggie (Creevy), eine Studentin in North Dakota, gerät in einen heftigen Sturm, nachdem sie ihren verheirateten Englischlehrer einer unangemessenen Beziehung beschuldigt hat. Gia (Woodley), eine Schriftstellerin, die den Verlust ihrer Familie betrauert, überredet jede dieser drei spektakulären 'gewöhnlichen' Frauen, ihr ihre Geschichte zu erzählen, und ihre Beziehungen zu ihnen verändern den Verlauf ihres Lebens für immer."Mit seinem unermüdlichen Engagement für die Unterstützung und Verbreitung von Frauengeschichten haben wir bei Starz das perfekte Zuhause für «Three Women» gefunden", so Showrunnerin Laura Eason. "Unser gesamtes Team – Autoren, Regisseure, Darsteller und Crew – ist sehr stolz auf das, was wir geschaffen haben, und ich bin Starz unglaublich dankbar, dass sie an unsere Vision geglaubt haben, und kann es kaum erwarten, diese Serie mit der Welt zu teilen."