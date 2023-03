ITV-Umsatz wächst um sieben Prozent

England

Die neue Streaming-Plattform ITVX soll sich gut geschlagen haben.

Der britische Privatsender ITV hat seine Jahresergebnisse für das Jahr 2022 bekannt gegeben, die sich sehen lassen können. Die Gesamteinnahmen der Gruppe stiegen um sieben Prozent auf 4,3 Milliarden Pfund (4,85 Milliarden Euro) und die gesamten externen Einnahmen stiegen um acht Prozent auf 3,7 Milliarden Pfund (4,17 Milliarden Euro). Die Gesamteinnahmen der ITV Studios stiegen um 19 Prozent auf zwei Milliarden Pfund (2,26 Milliarden Euro).Der «Love Island»-Sender erklärte, dass das starke Umsatzwachstum und die bereinigte Zins-, Steuer- und Abschreibungsmarge (EBITA) von 12,4 Prozent für ITV Studios auf einen Anstieg von 58 Prozent bei den produzierten High-End-Skriptstunden zurückzuführen ist, wobei 19 Formate in drei oder mehr Länder verkauft wurden. Der prozentuale Anteil der Streaming-Plattformen an den Gesamteinnahmen von ITV Studios stieg von 13 auf 22 Prozent, was auf Auftragsarbeiten oder Entwicklungsvereinbarungen mit den meisten der großen Streaming-Anbieter zurückzuführen ist.Der statutarische Betriebsgewinn lag bei 519 Millionen Pfund (585,5 Mio. Euro) und damit auf dem Niveau des entsprechenden Zeitraums im Jahr 2021. Das bereinigte EBITA der Gruppe ging um zwölf Prozent auf 717 Millionen Pfund (809 Mio. Euro) zurück, verglichen mit 813 Millionen Pfund im Jahr 2021. Dies "spiegelt größtenteils die geplanten Investitionen in M&E wider, um das künftige Wachstum voranzutreiben, die teilweise durch Kosteneinsparungen in Höhe von 23 Millionen Pfund finanziert wurden. Damit belaufen sich die seit 2018 erzielten Einsparungen auf insgesamt 106 Millionen Pfund", teilte ITV in einer Erklärung mit. Die Nettoverschuldung stieg von 414 Millionen Pfund im Jahr 2021 auf 623 Millionen Pfund (703 Mio. Euro) im Jahr 2022.