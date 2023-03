«True Detective»-Schöpfer arbeitet an Western

US-Fernsehen

Nic Pizzolatto hat für Amazon eine neue Serie entwickelt.

Nic Pizzolatto hat eine Western-Dramaserie bei Amazon gestartet und eine Serienzusage erhalten. Die noch unbetitelte Serie soll sich "um einen ehemaligen Gesetzlosen drehen, der mit einer Bedrohung aus seiner Vergangenheit rechnen muss, um das Leben und die Familie zu erhalten, die er sich so hart aufgebaut hat", so die Quellen. Amazon lehnte eine Stellungnahme ab.Pizzolatto ist vor allem als Schöpfer der HBO-Anthologie-Dramaserie «True Detective» bekannt, die 2014 mit einer ersten Staffel mit Matthew McConaughey und Woody Harrelson in den Hauptrollen auf der Bildfläche erschien und sowohl von Kritikern als auch vom Publikum sehr gelobt wurde. Bis heute wurden zwei weitere Staffeln ausgestrahlt, und eine vierte Staffel mit Jodie Foster und Kali Reis in den Hauptrollen ist in Vorbereitung. Issa López schreibt die vierte Staffel und Pizzolatto ist als ausführender Produzent dabei.Die Nachricht, dass Amazon die Western-Serie entwickelt, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Netzwerke und Streaming-Anbieter versuchen, den Erfolg von Taylor Sheridans Paramount- Network-Drama «Yellowstone» zu wiederholen. Amazon zeigt derzeit die Neo-Western-Serie «Outer Range» mit Josh Brolin in der Hauptrolle als Rancher, der auf seinem Land eine mysteriöse Leere entdeckt. Die Serie wurde im Oktober 2022 für eine zweite Staffel verlängert.