«Black Panther: Wakanda Forever» schlägt ein

US-Quoten

Nach Informationen von Nielsen haben zahlreiche Amerikaner den Film gestreamt.

Marvelseröffnete die Nielsen Streaming Top10 Charts mit rekordverdächtigen Zahlen. Während des Zeitfensters vom 30. Januar bis zum 5. Februar landete der Film, der nach seinem Kinostart am 1. Februar zum Streaming-Dienst Disney+ hinzugefügt wurde, mit 2,269 Milliarden Sehminuten schnell auf dem ersten Platz der Nielsen-Charts der meistgestreamten Filme innerhalb einer Messwoche. Er liegt damit knapp hinter «Glass Onion: A Knives Out Mystery» (2,886 Milliarden) und «Hocus Pocus 2» (2,725 Milliarden). Es ist auch der meistgesehene Titel der Woche bei Nielsen.Es kommt selten vor, dass die fünf meistgesehenen Titel auf vier verschiedenen Plattformen mehr als eine Milliarde Sehminuten in der Nielsen-Streaming-Chart verzeichnen. Auf Platz zwei liegt der Netflix-Streifen «You People» mit 1,55 Milliarden Sehminuten in der zweiten vollständigen Woche der Verfügbarkeit.Außerdem erreichteauf HBO Max seine erste Woche mit einer Milliarde Minuten, was einem Anstieg von 36 Prozent im Vergleich zu den 877 Millionen Minuten der letzten Woche entspricht. Die Serie erreichte 1,2 Milliarden Minuten und sprang nach der Veröffentlichung der dritten und vierten Episode, die am 29. Januar beziehungsweise 5. Februar ausgestrahlt wurden, auf den vierten Platz der gesamten Streaming-Charts. Diese Zahl berücksichtigt nur die Zuschauer, die die Serie gestreamt haben, nicht aber diejenigen, die die Serie im Kabelnetz von HBO gesehen haben, was einen beträchtlichen Teil des Publikums der Serie ausmacht.