«Mission. Impossible 8» wird auf einem Flugzeugträger gedreht

Das amerikanische Militär unterstützt Tom Cruise bei der Produktion seines neuen Spielfilms.

Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie drehen gerade Flugszenen fürauf einem US-Flugzeugträger in der Adria, den Cruise per Hubschrauber von der italienischen Hafenstadt Bari aus erreichte, in die er am Samstag eingeflogen war.Antonio Parente, der Leiter der Apulia Film Commission, bestätigte am Donnerstag gegenüber „Variety“ italienische Presseberichte, wonach Cruise am Samstag, den 25. Februar, in Bari, der Hauptstadt der Region Apulien, einflog. Nachdem er die Nacht im 5-Sterne-Hotel Delle Nazioni in Bari verbracht hatte, stieg Cruise am Sonntag vom Flughafen Bari in einen privaten Hubschrauber, um auf einem US-Flugzeugträger Szenen für den achten «Mission Impossible»-Teil zu drehen, "bei dem es sich wahrscheinlich um die U.S.S. George H.W. Bush handelt, aber wir sind uns nicht sicher", sagte Parente."Wir sind stolz darauf, dass die Region Apulien als Drehort für diesen komplexen Film ausgewählt wurde", sagte Parente. Er beeilte sich hinzuzufügen, dass die Apulia Film Commission mit Paramount Italia in Kontakt stand, aber nur Hilfe bei der Flughafenlogistik für die «Mission: Impossible»-Dreharbeiten. Cruise drehte bereits Teile von «Mission: Impossible 7» in Italien, sowohl in Venedig als auch in Rom.