VOD-Charts

Neben mehreren längst abgesetzten Sitcoms hält auch ein Serien-Klassiker aus Boston Einzug in die VOD-Charts der neunten Kalenderwoche.

Am Wochenende startet die Formel 1 in eine neue Saison, weswegen Netflix vor einer Woche die nunmehr fünfte Staffel der Doku-Serieveröffentlicht hat. Während in diesem Jahr die „Königsklasse des Motorsports“ voraussichtlich nicht bei einem der großen Free-TV-Sender zu sehen sein wird, ruft die Rennserie beim kalifornischen Streamer durchaus Interesse hervor – dazu später mehr. Die Top10 beginnen in dieser Woche im Sitcom-Bereich, denneröffnet die Liste in der neunten Kalenderwoche. Der Dauerbrenner verzeichnete eine Reichweite von 1,47 Millionen Zuschauern.Lustig, aber längst abgesetzt ist auch Rang neun. Dieser geht an. Die Comedy-Reihe, die im linearen Fernsehen bei RTL zu sehen ist, durfte sich über 1,59 Millionen Abrufe freuen. Zwischen dem 24. Februar und 2. März holte1,72 Millionen Abrufe. Damit landet der «Breaking Bad»-Spin-off auf dem achten Platz. Auf Position sieben qualifizierte sich. Die Formel-1-Doku über die vergangene Saison fuhr in der ersten Sendewoche 1,85 Millionen Klicks ein.Der erste Titel, der in den vergangenen sieben Tagen auf mehr als zwei Millionen Aufrufe kam, ist der Netflix-Filmmit «Stranger Things»-Star David Harbour. Für die Horror-Comedy stehen 2,12 Millionen Zuschauer zu Buche. Auf den Plätzen vier und fünf folgen zwei Serien-Klassiker, die in den Nullerjahren beendet wurde. Platz fünf geht mit 2,20 Millionen Views an die Sitcom, während sichmit 2,25 Millionen Abrufen auf Rang vier einreiht.Erstmals in diesem Jahr ist die Mystery-Seriedabei, die im vergangenen Jahr von Netflix übernommen wurde. In dieser Woche wurde der Titel 2,85 Millionen Mal gestreamt. Seine Performance gegenüber der Vorwoche konnteum eine Million Abrufe steigern. 3,15 Millionen Views bedeuten Platz zwei. Der Platz an der Sonne geht an die Netflix-Serie, die rund eine Million Klicks mehr generierte. Die Marktforscher von Goldmedia beziffern die Reichweite auf 4,12 Millionen.