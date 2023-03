Quotencheck

Im linearen Fernsehen scheint die gelbe Familie wohl keine große Überlebenschance mehr zu haben.

Die Deutsche Telekom hat vergangenen Herbst zahlreichen Mobilfunk-Kunden ein zwölfmonatiges Abonnement von Disney+ geschenkt. Nun fällt die Wahl wohl einfach, ob man die Kult-Serie «Die Simpsons» kostenfrei beim Disney-Streamingdienst anschaut oder doch auf die lineare Ausstrahlung bei ProSieben wartet.Die 33. Staffel wurde am Montag, den 12. Dezember, um 22.05 Uhr fortgesetzt. 0,32 Millionen Fernsehzuschauer, wovon 0,25 Millionen zu den Umworbenen gehörten, sorgten für einen mageren Marktanteil von nur 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Sieben Tage später ging die gelbe Familie schon um 21.59 Uhr auf Sendung, 0,38 Millionen Menschen waren dabei. Die Zielgruppen-Werte beliefen sich auf 0,31 Millionen und 5,6 Prozent.Nach zwei Folgen stand schon wieder eine Woche Pause an: Weiter ging es am Montag, den 2. Januar 2023, um 21.58 Uhr. 0,35 Millionen Menschen blieben wach, davon stammten nur 0,27 Millionen aus der Zielgruppe. Der Marktanteil fiel auf den schwächsten Stand seit geraumer Zeit und wurde mit enttäuschenden 4,2 Prozent beziffert.Weitere Sieben Tage gingen «Die Simpsons» bereits um 21.54 Uhr auf Sendung. 0,42 Millionen Menschen waren dabei, der Gesamtmarktanteil stieg von 1,3 auf 1,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden 0,38 Millionen ermittelt, die für einen Marktanteil von sechseinhalb Prozent sorgten. Am 16. März ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) sogar 0,46 Millionen Zuschauer, beim Gesamtpublikum wurden zwei Prozent erzielt. In der Zielgruppe waren nun 0,34 Millionen möglich, sodass man auf 6,6 Prozent Marktanteil kam.Doch am 23. Januar war der Höhepunkt schon wieder vorbei: Nur 0,35 Millionen Zuschauer waren um 21.53 Uhr dabei, der Marktanteil sackte auf 1,3 Prozent. Nur noch 0,30 Millionen von den Werberelevanten schalteten ein, sodass der Marktanteil auf 4,4 Prozent einbrach. Sieben Tage später waren immerhin wieder 5,8 Prozent möglich, gut war das allerdings auch nicht. Immerhin waren 0,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anwesend.Die letzten drei «Die Simpsons»-Folgen liefen auch nicht wirklich besser: 0,32, 0,34 und 0,34 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, bei den Umworbenen standen enttäuschende 5,2, 4,8 und 5,0 Prozent auf dem Quotenzettel. Der zweite Teil der 33. «Die Simpsons»-Staffel war ein großer Misserfolg. Lediglich 0,37 Millionen Menschen ab drei Jahren fanden zu der Animationsserie, die auf einen Marktanteil von 1,6 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man lediglich 0,30 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil blieb mit 5,3 Prozent mehr als ausbaufähig.