Christoph Schechinger: Bewegungsreiche Szenen drehen wir morgens

Interview

Am Freitag geht es mit der Reihe «Käthe und ich» weiter, in der Schechinger mit einem Therapiehund arbeitet.

Auch wenn ich «Kommissar Rex» als Kind immer wahnsinnig gerne gesehen habe, glaube ich doch, dass «Käthe und ich» sich sehr unterscheidet. Außerdem habe ich Hoonah (Käthe) noch nie eine Wurschtsemmel geben dürfen.Es ist immer etwas Besonderes mit Tieren drehen zu dürfen. Sie überraschen einen immer wieder, fordern Flexibilität ab und können Bilder und Geschichten sehr bereichern.Ich kann jetzt nur für unser Set sprechen und dort wird immer versucht es Hoonah (unserer Hündin) so angenehm wie möglich zu machen. Bewegungsreiche Szenen drehen wir morgens. Einfachere Dinge werden auf den Nachmittag gelegt, sodass sie Energie und Kraft hat. Sie bekommt viele Pausen in denen sie entspannen und schlafen kann. Wir drehen in der Zeit dann andere Dinge in denen man Käthe nicht sieht. Außerdem ist ihre Besitzerin und Trainerin Caro Zeidler immer mit am Set und sorgt dafür, dass es ihr gut geht.Einsamkeit ist leider keine Seltenheit. Gerade in unserer schnelllebigen Welt. Die Figur Paul Winter hört der Patientin zu. Versucht zu verstehen woher diese Einsamkeit und das sich-zurück-ziehen rührt und auch welche zwischenmenschlichen Beziehungen der Patientin wichtig waren. Er versucht sie mit ihrer besten Freundin wieder zusammenzuführen.Wir sehen nicht, wie der Hund eingeschläfert wird. Es wird davon erzählt. Es ist zwar hart, aber nun mal auch das Leben und es gibt viele Menschen die sich mit dieser Situation sicherlich identifizieren können. Gerade darum ist es wichtig auch die unschönen Seiten zu erzählen und zu zeigen wie Figuren in diesen Geschichten damit umgehen.Paul findet Ina sicherlich sehr beeindruckend. Aber in erster Linie ist sie seine Patientin. Der Episoden Titel spielt auch weniger auf Paul als mehr auf die Geschichte der Figur Erik, gespielt von dem großartigen Ulrich Brandhoff, an.Wir tauschen uns viel aus. Brigitte Müller ist eine tolle Autorin. Sie ist immer offen für Vorschläge, immer da, wenn man Fragen hat und ich genieße den gegenseitigen Respekt und das Vertrauen was wir in einander haben.Ich muss gestehen ich bin nicht so firm was die Zahlen betrifft. Ich freu mich einfach sehr, wenn wir Menschen so erreichen und berühren, dass sie sich die Zeit aus ihrem Tag nehmen und die Figuren auf den Geschichten begleiten möchten.Das weiß ich leider nicht. Aber ich glaube der Sender wird diese Entscheidung sicherlich auf mit Auswertung der jetzt kommenden Folgen treffen.Ich habe die Zeit in München sehr genossen. Mit alle diesen wunderbaren Kollegen zu arbeiten war ein Geschenk. Am Ende war es eine ganz banale Zeitfrage.Ich habe keinen Hund. Ich glaube durch meine Arbeitsalltag könnte ich einem so wunderbaren Tier nicht gerecht werden. Vielleicht eines Tages.