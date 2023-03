ITV Studios werden nicht verkauft

England

ITV-Chefin Carolyn McCall stellte die Verkaufsgerüchte als Unsinn dar.

ITV Studios, die Muttergesellschaft hinter Labels wie Blumhouse Television und Tomorrow Studios, steht nicht zum Verkauf. Dies hat ITV-Chefin Carolyn McCall kategorisch ausgeschlossen. Im vergangenen Herbst kamen Gerüchte auf, dass McCall, die seit 2018 an der Spitze von ITV steht, einen Verkauf des Konglomerats oder eine mögliche Parzellierung in Betracht zieht."Wir kommentieren nicht wirklich Spekulationen, aber ich werde sagen, dass ITV Studios nicht zum Verkauf steht", sagte McCall dem Branchenblatt „Variety“. "Wir sind ein integrierter Produzent und Broadcaster und die Vorteile dieser Integration sind sehr wichtig für die Studios, aber auch für das Network.McCall wies auch Pläne zurück, das Unternehmen aufzulösen: "Das würden wir nicht tun. Denn das würde keinen Sinn machen." ITV Studios ist der Produktionszweig des britischen Medienkonglomerats ITV, zu dem auch mehrere Netzwerke und ein neuer Streaming-Dienst, ITVX, gehören. Zu den Labels, die unter dem Banner von ITV Studios stehen, gehören die Naturgeschichtsfilmer Plimsoll Productions und Quay Street Productions, die die Dramaserie «Nolly» mit Helena Bonham Carter in der Hauptrolle als gefallener Soap-Star Noele Gordon produziert haben.