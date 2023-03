YouTube-Chef Neal Mohan wirbt für kommende Podcasts

Vermischtes

Außerdem kündigte der neue Chef des Unternehmens an, dass Kreativen bald KI-Tools zur Verfügung stehen.

Neal Mohan hat seinen ersten offenen Brief an die Kreativen als neuer YouTube-Chef veröffentlicht, nachdem CEO Susan Wojcicki letzten Monat zurückgetreten war. Mohan, der zuvor Chief Product Officer der Videoplattform war, erläuterte darin neue Funktionen und Tools, die 2023 und darüber hinaus kommen werden."Schöpfer und Künstler sind das Herz von YouTube, und ich werde sie auch weiterhin an die erste Stelle setzen", schrieb Mohan, dessen neuer Titel „SVP, Head of YouTube“ lautet, in dem Brief und setzte damit die Tradition von Wojcickis regelmäßigen Updates für Schöpfer fort. "In dem schwierigen makroökonomischen Klima von heute bieten wir Möglichkeiten, ein Geschäft auf unserer Plattform aufzubauen."Wojcicki ist nach neun Jahren an der Spitze des Unternehmens als CEO zurückgetreten, wird aber weiterhin als Berater für Google und Alphabet tätig sein. Laut Mohans Brief besuchte er die Büros von YouTube zum ersten Mal vor 15 Jahren, als sie sich noch über einer Pizzeria befanden: "In den ersten Tagen der Gründung sah ich das Potenzial von YouTube. Jetzt freue ich mich unglaublich darauf, das Unternehmen in die Zukunft zu führen."Bei der Beschreibung der Prioritäten von YouTube für 2023 sagte Mohan, dass die Plattform "mehr Möglichkeiten für Urheber außerhalb von Anzeigen bietet, indem wir unser Abonnementgeschäft ausbauen, in Shopping investieren und unser Angebot an bezahlten digitalen Gütern kontinuierlich verbessern." Im vergangenen Jahr haben "Hunderttausende" von YouTube-Kanälen zum ersten Mal Geld auf der Plattform verdient, schrieb er.Einer der neuen Datenpunkte, die Mohan anführte: Mehr als sechs Millionen Zuschauer zahlten im Dezember 2022 für Kanalmitgliedschaften auf YouTube, ein Anstieg von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die 2018 erstmals eingeführte Funktion der Kanalmitgliedschaft ermöglicht es YouTubern, eine monatliche Gebühr (zwischen 1 und 100 US-Dollar in Nordamerika) für den Zugang zu exklusiven Inhalten, Emoji, Abzeichen und anderen Vergünstigungen zu erheben.Ein weiterer Schwerpunkt für YouTube im Jahr 2023 sind Podcasts. In diesem Jahr plant die Plattform, neue Funktionen in YouTube Studio hinzuzufügen, die das Veröffentlichen von Podcasts erleichtern, und sie wird außerdem damit beginnen, sowohl Audio- als auch Video-Podcasts für Nutzer von YouTube Music in den USA anzubieten (weitere Regionen werden folgen). Später in diesem Jahr wird YouTube eine RSS-Integration anbieten, um Podcastern eine weitere Möglichkeit zu geben, ihre Episoden hochzuladen und den Nutzern zusätzliche Höroptionen zu bieten, schrieb Mohan.YouTube wird es Schöpfern auch ermöglichen, "die Macht der KI" zu nutzen, so Mohan, der neue Tools für die Videoproduktion vorstellte, die in Arbeit sind: "Schöpfer werden in der Lage sein, ihr Storytelling zu erweitern und ihren Produktionswert zu erhöhen, vom virtuellen Tausch von Outfits bis hin zur Schaffung eines fantastischen Filmsettings durch die generativen Fähigkeiten der KI." Allerdings fügte er hinzu: "Wir nehmen uns die Zeit, diese Funktionen mit durchdachten Leitplanken zu entwickeln."