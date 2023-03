Günther Jauch spricht für ntv «Unsere Erde 2» ein

TV-News

Der Quizmaster synchronisiert die Stimme von Robert Redford, der im britischen Originalfilm zu hören ist.

Der 2007 erschienen Dokumentarfilmzählt wohl zu den berühmtesten Werken dieses Genres und begeisterte fast vier Millionen Kinobesucher. Zehn Jahre später produzierte BBC Earth, Earth Film Productions und SMG Pictures eine Fortsetzung mit dem Titel, der an Ostern seine deutsche Free-TV-Premiere feiern wird.Der Nachrichtensender ntv wirdan Ostermontag, 10. April, um 20:15 Uhr ausstrahlen. Zu sehen gibt es darin das breite landschaftliche Spektrum der Erde – von schroffen Felsen, über tosende Meere bis hin zu weiten Steppen. In atemberaubenden Bildern zeigt die hochwertige Dokumentation, wie Giraffen, Schlangen oder Pinguine sich ihrem Lebensraum angepasst haben.Erzählt werden die Geschichten von Günther Jauch, der damit auf Ulrich Tukur folgt, der den ersten Film synchronisiert hatte. Im englischen Original hatte Robert Redford dem Fortsetzungsfilm seine Stimme geliehen. Patrick Stewart war in «Unsere Erde» zu hören.