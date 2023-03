ESPN-Chef wechselt Führungsetage aus

Köpfe

Burke Magnus ist für Inhalte verantwortlich, Rosalyn Durant kümmert sich um die Sportrechte.

ESPN mischt beim größten Spiel des Mutterkonzerns Disney mit: die Umbesetzung der Führungsetagen nach der Rückkehr von CEO Bob Iger. Der ESPN-Vorsitzende Jimmy Pitaro übergab die Aufsicht über Inhalte und Nachrichtenerfassung an Burke Magnus, eine erfahrene Führungskraft, die dem Sportmediengiganten dabei geholfen hat, Sportrechte-Deals mit den meisten der großen Sportligen abzuschließen und neue Inhaltsinitiativen in Gang zu setzen.Magnus wurde zum President of Content ernannt, wie aus einem neuen Memo von Pitaro hervorgeht, aus dem US-Branchendienst ‚Variety‘ zitiert. Er wird für Studiosendungen, Live-Events, Nachrichtenerfassung, investigativen Journalismus, Originalinhalte/ESPN Films, Talente, Audio, Digitales und soziale Medien zuständig sein.In der Zwischenzeit wird Rosalyn Durant, eine Disney-Veteranin, die die Disney-Einrichtungen in der Parksparte beaufsichtigt hat, als Executive Vice President of Programming and Acquisitions zu ESPN zurückkehren. In dieser Position verhandelt ESPN über die Rechte, die einen großen Teil des Live-Sports in Disneys Medienportfolio halten. Durant war zuvor bei ESPN als Leiter der College-Sportnetzwerke tätig und spielte eine wichtige Rolle bei der Einführung des ACC Network.