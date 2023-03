Streamer für Afrika: Comcast arbeitet mit MultiChoice zusammen

International

Die Inhalte von Europa und den Vereinigten Staaten kommen mit diesem neuen Streamingdienst in zahlreiche Märkte des Kontinents.

Der afrikanische Pay-TV-Riese MultiChoice Group und Comcast-Töchter NBCUniversal und Sky haben am Donnerstag eine Partnerschaft bekannt gegeben, die "einige der weltbesten Inhalte und Technologien für Streaming-Kunden in MultiChoices 50 Märkten in Afrika südlich der Sahara zu einer Zeit bringen wird, in der Afrika sich einem Wendepunkt in Bezug auf Breitbandanschlüsse und Erschwinglichkeit nähert", heißt es in der Mitteilung.Sie werden die neue Showmax-Gruppe bilden, die zu 70 Prozent im Besitz von MultiChoice und zu 30 Prozent im Besitz von NBCUniversal sein wird. "Sie wird auf dem bisherigen Erfolg von Showmax aufbauen und das Ziel verfolgen, den führenden Streaming-Dienst in Afrika zu schaffen", so die Unternehmen. "Angetrieben von Peacocks führender, global ausgerichteter Technologie werden Showmax-Abonnenten Zugang zu einem umfangreichen Portfolio an Premium-Inhalten haben, das dem afrikanischen Publikum das Beste an lokalen und internationalen Programmen bietet."Der Streaming-Dienst wird die wachsenden Investitionen von MultiChoice in lokale Inhalte mit internationalen Inhalten, die von NBCUniversal und Sky lizenziert werden, mit Inhalten von HBO, Warner Brothers International, Sony und anderen sowie mit Live-Fußballspielen der englischen Premier League (EPL) kombinieren. Die Partnerschaft werde auch den Zugang zu den besten afrikanischen Inhalten ermöglichen, „wie Showmax Originals und lokale Inhalte von MultiChoices eigenen Kanälen, einschließlich Mzansi Magic, Africa Magic und Maisha Magic“."Wir haben Showmax im Jahr 2015 als ersten afrikanischen Streaming-Dienst gestartet und sind sehr stolz auf seinen bisherigen Erfolg", sagte Calvo Mawela, CEO von MultiChoice. "Diese Vereinbarung ist eine großartige Gelegenheit für unser Showmax-Team, durch die Zusammenarbeit mit einem führenden Global Player wie Comcast und seinen Tochtergesellschaften noch größere Höhen zu erklimmen. Die neue Geschäftsbeziehung vertieft eine bereits starke Beziehung."Dana Strong, Group CEO von Sky, sagte: "Diese neue Zusammenarbeit im Bereich Streaming und Inhalte mit MultiChoice, NBCUniversal und Sky hebt unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe in einem der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Letztes Jahr haben wir MultiChoice als Kunden der Sky Glass Plattform bekannt gegeben, und jetzt freuen wir uns darauf, bei der Innovation des Showmax Streaming-Dienstes zu helfen."Matt Strauss, Chairman, Direct-to-Consumer & International bei NBCUniversal, fügte hinzu: "Diese Partnerschaft ist eine unglaubliche Gelegenheit, die globale Präsenz der erstklassigen Streaming-Technologie von Peacock weiter auszubauen und Millionen neuer Kunden mit umfangreichen Premium-Inhalten von NBCUniversal und den herausragenden Unterhaltungsmarken von Sky bekannt zu machen."