Mareile Höppner moderiert erstmals «stern TV am Sonntag»

TV-News

Die «Extra»-Moderatorin widmet sich am Sonntag der Energiepreisbremse und begrüßt möglicherweise einen Überraschungsgast.

Drei Monate nach ihrem Wechsel von der ARD zu RTL , wo sie seit Jahresbeginn durch das Magazinführt, wird Mareile Höppner am kommenden Sonntag, 5. März, um 22:10 Uhr erstmals auch die Talkshowpräsentieren. Die Gästeliste für die knapp zweistündige Sendung steht derzeit noch nicht fest. Thema der Sendung wird die Energiepreisbremse sein.„Wir gehen in dieser Woche, in der viele Post von ihren Energie-Anbietern bekommen dürften, auf das Thema Preisbremse von Strom und Gas ein. Wir zeigen, wer wie sparen kann und auch, wer die großen Gewinner am Ende sein könnten – leider wohl nicht allein die Verbraucher“, erklärt Höppner in einer RTL-Mitteilung. Außerdem teaserte sie einen möglichen Überraschungsgast an: „Wenn alles klappt, freue ich mich auf einen besonderen Gast im «stern TV»-Studio. Für uns beide wäre es eine Premiere. Ich bin gespannt, wer überraschter sein wird. Aber dazu Sonntag mehr.“Darüber hinaus hat RTL eine weitere-Reportage angekündigt. Nachdem Stefan Uhl am 23. März einmal mehr hinter die Kulissen der Supermärkte blicken wird, beleuchtet er eine Woche später zur besten Sendezeit Drogeriemärkte. In der zweistündigen Verbraucher-Doku geht er den Fragen nach, wie es die Händler schaffen, dass immer mehr im Korb landet als man beziehungsweise "Frau" braucht und wie man das perfekte Einkaufsumfeld kreiert. Außerdem soll geklärt werden, was die Erfolgsrezepte der beliebteste Drogeriemarktprodukte sind.