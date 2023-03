Biathlon liefert im Ersten ab

Quotennews

Die vorerst letzte Ausgabe von «Reschke Fernsehen» beschäftigte sich mit den seltsamen Geschäften des TÜVs.

Derzeit macht der Biathlon-Weltcup im tschechischen Nové Město na Moravě Halt, dort steht die siebte von neun Etappen an. In der Vysočina Arena, die 8.000 Besucher fasst, versammelten sich die Meister in der Sportart das erste Mal nach den Weltmeisterschaften im deutschen Oberhof. Am Donnerstag um 16.10 Uhr stand der zehn Kilometer-Sprint der Herren auf dem Programm, der 2,03 Millionen Zuschauer holte. Der Sieg vom Norweger Johannes Thingnes Bø brachte dem Ersten 17,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen gemessen, der Marktanteil wurde mit guten 10,2 Prozent beziffert.Um 17.30 Uhr erfolgte die Stabübergabe nach Planica zu den 54. Nordischen Skiweltmeisterschaften. Die Qualifikation der Männer beim Skisprung mehr Zuschauer an. Die von Tom Bartels kommentierte Sendung erreichte 2,15 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 13,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen waren 0,17 Millionen vor dem linearen Fernsehgerät, der Marktanteil fiel mit 6,9 Prozent bescheiden aus.Bereits um 09.00 Uhr begrüßte Kerstin Palzer die Fernsehzuschauer zur Regierungserklärung aus dem Bundestag. Die Korrespondentin aus dem ARD-Hauptstadtstudio moderierte die Sendung, die 0,42 Millionen Zuseher hatte, aus der Westlobby des Deutschen Bundestages. Die Übertragung sicherte sich 9,2 Prozent. 0,05 Millionen junge Menschen lauschten Christian Feld, der das Geschehen aus dem Plenarsaal kommentierte. Der Marktanteil wurde mit 6,4 Prozent beziffert.Der TÜV nimmt Aufzüge ab und prüft Autos. Doch was treibt das Unternehmen eigentlich im Ausland? Das fasste Anja Reschke und ihr Team in der fünften und vorerst letzten Ausgabe vonzusammen, die 0,93 Millionen Menschen sahen. Mit 9,2 Prozent Marktanteil war das Ergebnis suboptimal. 0,16 Millionen junge Menschen sahen die Fernsehausstrahlung und haben womöglich auf die Mediathek verzichtet. Der Marktanteil wurde mit 7,1 Prozent beziffert.