«Die Bergretter» erfreuen die ZDF-Zuschauer

Quotennews

Über fünfeinhalb Millionen Menschen verfolgten den Staffelstart im ZDF. Auch mit den Talkshows lief es im Anschluss rund.

Im Juni und Juli 2022 wiederholte das ZDF die erfolgreiche Serie «Die Bergretter» und verbuchte damit um die vier Millionen Fernsehzuschauer. Aufgrund der FIFA-Fußballweltmeisterschaft in Katar verlegte die Programmredaktion des Mainzer Fernsehsenders die neuen Folgen in den März. Der Startschuss erfolgte am Donnerstag.Die Serie mit Sebastian Ströbel, Luise Bähr, Ferdinand Seebacher und Markus Bradl sicherte sich 5,74 Millionen Fernsehzuschauer, 21,0 Prozent der Zuschauer verfolgten die erste von insgesamt sechs Episoden. 0,62 Millionen junge Menschen verfolgten das Drehbuch von Christiane Rousseau und Marc Hillefeld, die Regiearbeit von Heinz Dietz sicherte sich 10,4 Prozent.Nachdem der Talk mit Bundeskanzler Olaf Scholz in der vergangenen Woche nur verhältnismäßig enttäuschende Werte einholte, sicherte sich Maybrit Illner mit dem Thema „Friedensverhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?“ 2,24 Millionen Fernsehzuschauer. 13,1 Prozent der Zuschauer sahen die Gäste SPD-Chefin Saskia Esken, Linken-Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali, die Deutsch-Ukrainerin Marina Weisband, Konfliktforscherin Nicole Deitelhoff und Wolfgang Ischinger (MSC). Bei den jungen Menschen erreichte0,26 Millionen, der Marktanteil wurde mit 6,5 Prozent ausgewiesen. Im Anschluss begrüßte Markus Lanz unter anderem Hannovers Bürgermeister Belit Onay (Die Grünen) und FDP-Fraktionschef Christian Dürr, die für 1,48 Millionen Zuseher sorgten (15,6 Prozent). Beim jungen Publikum konnte man noch mit 8,8 Prozent rechnen.