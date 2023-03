«Star Trek: Discovery» endet 2024

US-Fernsehen

Nach der fünften Staffel stellt Paramount die Fernsehserie ein.

wird mit der kommenden fünften Staffel bei Paramount+ enden. Darüber hinaus wird die fünfte und letzte Staffel nun Anfang 2024 debütieren und nicht wie ursprünglich angenommen in diesem Jahr. Die Dreharbeiten zu Runde fünf sind größtenteils abgeschlossen, aber laut einer Person, die mit der Situation vertraut ist, wird es einige zusätzliche Dreharbeiten geben, die noch nicht stattgefunden haben. Darüber hinaus plant Paramount, die Serie mit Stil zu verabschieden, und zwar mit Veranstaltungen, die in bestimmten Schlüsselmärkten im Laufe des Jahres vor der Veröffentlichung der letzten Staffel geplant sind. Weitere Einzelheiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Ich kann kaum glauben, dass diese atemberaubende Reise mit «Star Trek: Discovery» zu Ende geht", sagte Serienstar und Produzentin Sonequa Martin-Green. "Ich bin von Gott unglaublich gesegnet, Captain Michael Burnham gespielt zu haben und an einem Vermächtnis neben einer außergewöhnlichen Besetzung, einer phänomenalen Crew und einem bemerkenswerten Autorenteam teilzuhaben. Ich bin unseren unterstützenden Partnern bei CBS Studios und Paramount+, die darauf bestanden haben, Fernsehgeschichte zu schreiben, zutiefst dankbar. Ich bin auch zutiefst dankbar für die kreative Zusammenarbeit mit unseren Showrunnern Michelle Paradise und Alex Kurtzman, sowie Olatunde Osunsanmi und dem unvergleichlichen Team von ausführenden Produzenten. Ich werde nie vergessen, wie es sich angefühlt hat, als Serienfamilie zusammenzustehen und das Erbe von «Trek» gemeinsam mit den Fans und den anderen Mitgliedern der Serie zu tragen. Die Fans haben uns in ihre Herzen aufgenommen, als wir eine neue Version von «Trek» und eine ganze Unterhaltungsplattform ins Leben riefen, und das werden wir nie vergessen. 65 Episoden später: Auf das gesamte Team von «Star Trek: Discovery», auf die Serie und ihre fünfte und letzte Staffel, auf ihre geliebten Fans und auf alle, die sich eine bessere Zukunft vorstellen. Let's fly ... "«Discovery» ist das Flaggschiff der modernen «Star Trek»-Serien seit ihrem Start im Jahr 2017, zu einer Zeit, als Paramount+ noch als CBS All Access bekannt war. Die Serie gab den Startschuss für das neu gestartete «Star Trek»-Universum und führte zu dem erfolgreichen Spin-off «Star Trek: Strange New Worlds», das sich derzeit auf seine zweite Staffel vorbereitet. Die Serie brachte auch eine Reihe von Neuerungen für das Franchise mit sich, darunter eine schwarze weibliche Protagonistin in Michael Burnham. Außerdem werden LGBTQIA+-Charaktere in einer Art und Weise gezeigt, die es in einer «Star Trek»-Serie noch nie gegeben hat.