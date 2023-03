«Fubar»: Netflix zeigt Schwarzenegger-Serie ab Mai

TV-News

Arnold Schwarzenegger spielt einen CIA-Agenten kurz vor der Rente, der einen letzten Auftrag erfüllen muss.

Arnold Schwarzenegger hat seine «Terminator»-Ankündigung „I’ll be back“ wahrgemacht und kehrt als Actionstar auf die Bildschirme zurück. Am 25. Mai erscheint bei Netflix die Serie, in der der ehemalige Mr. Universe die Hauptrolle an der Seite von Monica Barbaro, die Schwarzeneggers Tochter spielt. In weiteren Rollen sind Jay Baruchel und Fortune Feimster zu sehen.Im Zentrum der Spionage-Serie steht CIA-Agent Luke (Schwarzenegger), der kurz davor ist in die Rente zu wechseln. Doch eine alte Lüge zwingt ihn für einen letzten Auftrag zurück in den Einsatz. Zusammen mit seiner Tochter Emma stellt er sich alten Familiengeheimnissen und zieht alle Tricks aus der Tasche, die er in seiner langen Karriere gelernt hat.Nick Santora ist Showrunner und ausführender Produzent der Serie, die als „actiongeladene und humorvoll“ beschrieben wird. Santora fungiert auch als ausführender Produzent an der Seite von Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale und Bill Bost sowie David Ellison und Dana Goldberg für Skydance.