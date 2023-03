«Twin Love»-Reality kommt zu Amazon

US-Fernsehen

Die WWE-Stars Nikki und Brie Bella werden als Gastgeber fungieren.

Amazon Studios hatbestellt, eine neue Dating-Wettbewerbsserie von ITV Entertainment, die von den WWE Hall of Famers Brie Bella und Nikki Bella moderiert wird. Das Format soll diesen Sommer auf Prime Video und gleichzeitig auf Amazon Freevee in den USA und Großbritannien starten. Simon Thomas, Bernie Schaeffer, Kenny Rosen und Jessica Nahmias fungieren als ausführende Produzenten.Die offizielle Beschreibung lautet: "«Twin Love» ist ein soziales Dating-Experiment, das das Liebesleben von eineiigen Zwillingen erforscht. Zehn Zwillingspaare werden aufgeteilt und in zwei Häusern mit 'identischer' Besetzung untergebracht, wo sie sich auf eine einzigartige und fesselnde Suche nach Liebe begeben. Mit doppeltem Spaß und Drama wird die Serie herausfinden, ob ihre angeborenen Ähnlichkeiten auch ihre romantischen Wünsche umfassen. Wenn sie von ihren Zwillingsbrüdern und -schwestern getrennt werden - manche zum ersten Mal überhaupt -, werden sie dann die gleichen identischen Partner suchen? Oder werden sich ihre Entscheidungen drastisch unterscheiden?"Lauren Anderson, Head of AVOD Original Content and Unscripted Programming bei Amazon Studios, stellt fest, dass das Experiment, das auf einem von ITV Studios Netherlands entwickelten Format basiert, mit keiner anderen Reality-Show im Fernsehen vergleichbar ist - und die Bella-Schwestern sind die perfekten Gastgeberinnen für das Format.