«Köln 50667»-Veränderungen kommen am 20. März

TV-News

In rund zwei Wochen verlagern sich die Geschichten in den Kölner Stadtteil Mülheim, wo unter anderem Anna Iffländer und Leoni Baltz in einer mehrköpfigen WG zusammenwohnen werden.

RTLZWEI hat am Freitag detailliertere Pläne für den im Januar ausgerufenen Kurswechsel der täglichen Reality-Soapbekannt gegeben und nannte einen konkreten Termin, wann die Zuschauer den Relaunch zu sehen bekommen werden. Los geht es am 20. März um 18:05 Uhr mit neuen Geschichten, die sich nun in einem Mehrfamilienhaus im Kölner Stadtteil Mülheim, der als der „multi-kulturelle Schmelztiegel Kölns“ beschrieben wird, abspielen werden.Teil des neuen Ensembles wird die deutsch-türkische Patchwork-Familie Yilmaz/Neundorf sein, zu der die frisch geschiedene Nina (Sophia Kretschmann) und Tochter Paula (Marleen Schäfer) gehören, die zu Ninas großer Liebe Kenan (Mahir Aggül) und dessen Kindern Mesut (Umut Parmak) und Elif (Luna Farina) in den ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ziehen. Die Storyline dreht sich dabei um Herausforderungen des Zusammenlebens sowie des beruflichen Traums der beiden Familienoberhäupter. Im Erdgeschoss des Hauses betreiben sie ein Café.Außerdem stehen die Werls, ein Mutter-Tochter-Gespann um Sandra (Jana Wagenhuber) und Jessica genannt "Jessi" (Jana-Marie Meyer), im Mittelpunkt. Die beiden wohnen im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses. Sie sind beste Freundinnen, die alles miteinander teilen. Das verrückte Gespann gibt es nur als lachenden Doppelpack, mit dem RTLZWEI „mitreißende Stimmung und Lebensfreude“ verspricht. Mit ihrem kleinen Sonnenstudio bringen die Werls Sonne in den Alltag des Veedels.Außerdem ist die Arbeiterfamilie Reider Teil des Relaunch. Während Vater Mario (Massimo Nigordi) als LKW-Fahrer unterwegs ist, geht Ehefrau Svenja (Jenny Päper) als Altenpflegerin voll in ihrem Beruf auf. Die Familie, die das Dachgeschoss bewohnt, wird von den zwei Kindern Emma (Zoë Chiara) und Max (Alexander Vukomanovic) komplettiert. Diese Storyline dreht sich vor allem um finanzielle Krisen der Familie und das Erfüllen von Träumen trotz beschränkter Mittel.Neben den Neuzugängen im Cast von «Köln 50667» treffen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch altbekannte Gesichter wieder. In Köln bewohnt die Freundesclique um George (Jossy "Jay" Luzayadio), Johnny (Mario Kleinermanns), Barbie (Leoni Baltz) und Anna (Anna Iffländer) eine Wohngemeinschaft, zu der auch Georges Schwester Tess (Moring Rotimi) und später Jan (Christoph Oberheide) gehören. Auch Tess' beste Freundin Michelle (Chantal-Jale Kirman) wohnt in der schrillen WG. Anna und Barbie wollen Stars werden. Die beiden polarisieren genauso wie die Karriere, während der sie bei zahlreichen Formaten wie «Love Island» oder «Ex on the Beach» mitmachten. Während Anna ihr Leben als Influencerin bestreitet, trifft sie in Form von Jan auf einen Kritiker des Influencer-Daseins. Barbie dagegen möchte mit ihrer Tattoo-Kunst Promis verschönern.Zurück zur RTLZWEI-Show kehrt derweil Mandy-Kay Bart als Mel Korte. Diese Rolle verkörperte sie bis 2020 vier Jahre lang. Jetzt kommt sie positiv aufgeladen nach Köln zurück, wo sie ins Loft einzieht und das wohlige Umfeld ihrer Familie vorfindet. Mel beschließt, mit ihren Halb-Brüdern Ben (Jay Sirtl) und Olli (Patrick Beinlich) und ihrem Neffen Oskar (Marcel Thorwesten) ein neues Kapitel aufzuschlagen.Um den Relaunch möglichst prominent im Programm zu bewerben, wird RTLZWEI am Freitag, 24. März, ab 14:00 Uhr alle Folgen der ersten Woche wiederholen und um 18:00 Uhr eine neue Folge präsentieren. «Köln 50667» erfreut sich zwar vor allem online großer Beliebtheit, doch die Quoten im linearen Programm waren zuletzt sehr enttäuschend. Die filmpool-Produktion ist weit entfernt von zweistelligen Marktanteilen der Anfangsjahre und musste sich stattdessen in diesem Jahr mehrfach mit weniger als zwei Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufriedengeben. Bei RTL+ werden die Folgen weiterhin als Preview angeboten.