Scott Tenley wird zum CEO von MRC befördert

Köpfe

Die relativ junge Filmfirma hat einen Chef. Tenley war am Netflix-Erfolg «House of Cards» beteiligt.

Scott Tenley, Chief Business Officer des Unterhaltungsstudios MRC, wurde zum CEO befördert, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Als Teil der neuen Führungsstruktur werden die MRC-Gründer Modi Wiczyk und Asif Satchu zu Vorsitzenden.Tenleys Beförderung erfolgt sieben Monate, nachdem er erfolgreich die Trennung von MRC und Valence Media ausgehandelt und das Unternehmen als führendes unabhängiges Film- und Fernsehstudio neu aufgestellt hat. In seiner neuen Position wird Tenley die Film-, TV- und Non-Fiction-Abteilungen des Studios, strategische Partnerschaften sowie alle gemeinsamen Servicefunktionen des Unternehmens, einschließlich Finanzen, Recht und Personal, beaufsichtigen."Scott Tenley hat in den letzten 16 Jahren bei MRC an fast jedem einzelnen Geschäft und jeder einzelnen Errungenschaft mitgewirkt. Er hat in fast jeder Facette unseres Geschäfts neue Wege beschritten, vom Verkauf von «House of Cards» an Netflix bis hin zum Start der Academy of Country Music Awards auf Amazon Prime Video, bis hin zu immer neuen Kreditfazilitäten, Eigenkapitalvereinbarungen und darüber hinaus", so Wiczyk und Satchu in einer Erklärung. "Aber Scott ist so viel mehr als nur ein Geschäftsmann: Er ist unser kulturelles Herz, unser lautester Cheerleader, unser vehementester Verteidiger und unser Botschafter in der Gemeinschaft. Scott ist ein Agent des Wandels, und ohne ihn kann das Unternehmen nicht erfolgreich sein. Er ist der Dirigent, der alle Abteilungen zusammenbringt und die Zusammenarbeit neu definiert, wie man es sonst nirgendwo sieht. In einer Branche, die oft von Egoismus und Eigeninteresse geprägt ist, sorgt Scott dafür, dass es Spaß macht und sicher ist, zu teilen."