«Achtung Verbrechen» steigert sich leicht

Quotennews

Die zweite Folge des Formates mit Dieter Könnes führte nur zu unterdurchschnittlichen Werten.

Schon viele Fernsehsender versuchten einen «Aktenzeichen XY… ungelöst»-Doppelgänger erfolgreich zu etablieren. Das ZDF erreichte am Mittwochabend mit dem Original 5,64 Millionen Fernsehzuschauer, RTL kam vor einem Monat mit der ersten-Ausgabe nur auf 1,35 Millionen Menschen. Die zweite Folge, in der Dieter Könnes durch das Programm führte, brachte nun 1,64 Millionen Zuschauer.Die Live-Show, in der Prävention betrieben und wahre Betrugsfälle nachgestellt wurden, erreichte nur 6,2 Prozent der Fernsehzuschauer. Die enthüllenden Reportagen, die RTL seinen Zusehenden anbot, interessierten letztendlich 0,55 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren. Das Format sicherte sich 9,3 Prozent. Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr fuhr Jan Hofer nur 1,21 Millionen Zuschauer ein,sicherte sich 6,1 Prozent. Bei den Werberelevanten kassierte man 0,38 Millionen, der Marktanteil wurde mit 7,9 Prozent beziffert.Bis Mitternacht war dasmit dem Thema „Kampf gegen das Verbrechen“ im Programm, das Polizeieinheiten in Deutschland begleitete. Unter anderem wurde gegen illegales Glückspiel vorgegangen, es wurden Fußball-Ultras in Schach gehalten und Drogendealer in Hannover ertappt. Jedoch sahen nur 0,88 Millionen Menschen die Sendung, die 6,3 Prozent Marktanteil generierte. Beim jungen Publikum fuhr man 0,29 Millionen Zusehende ein, der Marktanteil lag bei 8,9 Prozent.