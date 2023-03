RTL Deutschland feiert Frauen

TV-News

Mit dem Themenschwerpunkt „Celebrate Women“ möchte das Medienunternehmen crossmedial Heldinnen des Alltags eine Bühne geben.

Im März möchte RTL Deutschland unter dem Claim „Celebrate Women – Gemeinsam einzigartig“ einen inhaltlichen Fokus auf Heldinnen des Alltags legen, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Anlässlich des Equal Pay Day (7. März) und des Weltfrauentags (8. März) werden Frauen und ihre Lebensrealitäten im Fernsehen, Audio, Print, Radio, Online und in den Sozialen Medien im Mittelpunkt zahlreicher Formate und Angebote stehen und sollen dabei „nahbar, authentisch und empowernd“ erzählt werden, wie es heißt. Da Selbstbestimmung und Unabhängigkeit viele Facetten haben, reichen die Themen von Persönlichkeitsentwicklung über Wellbeing bis hin zu konkreten Skills für Karriere und Finanzplanung.RTL informiert in seinen Nachrichten- und Magazinformaten unter anderem über Frauen in MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), das Thema „Gender Pay Gap“ oder beantwortet die Frage, wie weit die Gesellschaft in der Erziehung ist. Außerdem berichtet eine ukrainische Grenzschützerin von ihrer russischen Gefangenschaft und darüber, wie sie für die Freiheit ihres Landes kämpft. Der Themenschwerpunkt wird auch in der Daily-Soapaufgegriffen, die eine Episode den Frauen aus der Schillerallee widmet.Im Shortformatspricht Sonya Wiegand über Age Positivity, während bei ntv Janna Linke am 8. März durch eine Sondersendung im Startup Magazin mit dem Themenschwerpunkt Gründerinnen führt. Zu den Themen gehören „Online-Kinderwunschklinik – Gründerinnen helfen Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch“ und „Von ihr für sie – Wie Investorinnen weibliche Geschäftsmodelle fördern“. Imist Vian Feldhusen zu Gast, die aus der weiblichen Perspektive über die Startup-Szene berichten soll. Online ist rtl.de mit einer eigenen Landingpage (RTL.de/celebrate-women) dabei. Die Themen reichen hier von dem Einfluss von geschlechtsspezifischen Spielzeugen auf die Entwicklung von Mädchen über die Erwartungen an moderne Väter bis zu Ratschlägen, wie Frauen ihren Mental Load reduzieren können. Außerdem gibt die Landingpage praktische Tipps zur Gehaltsverhandlung und Altersvorsorge. Im Audiobereich nehmen neben umfangreicher Radio-Berichterstattung auch die Podcasts(Start: 8. März),undam „Celebrate Women“-Schwerpunkt teil.Außerdem stellt die Zeitschrift ‚Brigitte‘ zehn Frauen vor, die mit ihren Ideen und ihrem Engagement die Welt besser machen. Online dreht sich alles um die Gender Pay Gap. Geplant ist unter anderem ein Interview mit Familienministerin Lisa Paus sowie 18 Tipps, mit denen jede Frau selbst gegen die 18 Prozent Lohnunterschied kämpfen kann. In der Printausgabe des ‚stern‘ und bei stern+ kommen sechs Frauen zu Wort, die gegen ihre Arbeitgeber geklagt haben, um eine geschlechtergerechte Bezahlung zu erkämpfen.