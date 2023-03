«Sort your Life Out» wandert nach Tschechien

International

Neben Deutschland wird die Sendung auch in weiteren Ländern zu sehen sein.

In Deutschland lief die erfolgreiche BBC-Show «Sort your Life Out» bei RTLZWEI «Wir räumen auf! – Wie viele Dinge hast du?>> und wurde von Collien Ulmen-Fernandes moderiert. Das verantwortliche Studio All3Media hat das Programm von Optomen Television weitere Länder veräußert. Die Adaption von Media One & Core Production für TV Prima in der Tschechischen Republik hat die Zahl der lokalen Versionen auf zehn erhöht.Zuvor hat Warner Bros. Discovery in Neuseeland acht einstündige Folgen bei South Pacific Pictures untergebracht. TV4 in Schweden produzierte bei Strix sechs Folgen. «Sort Your Life Out» stellt ein Expertenteam zusammen, das die am stärksten überladenen Wohnungen der Nation umgestalten soll. Zuerst werden die Wohnungen entrümpelt, dann werden alle Besitztümer in einem riesigen Lagerhaus ausgelegt, das einer Kunstinstallation ihres gesamten Lebens ähnelt, bevor die Familie entscheiden muss, was sie behalten und was sie wegwerfen will.Nick Smith, EVP Formats bei All3Media International, kommentiert: "«Sort Your Life Out» bietet universelle Wohlfühlinhalte, mit denen sich Zuschauer auf der ganzen Welt identifizieren können. Ich freue mich, dass das Format bereits seine zehnte Ausgabe erreicht hat. Die universellen Themen der Familie und der heutigen Lebenswirklichkeit lassen sich für unsere Kunden und ihre Zuschauer nahtlos umsetzen, was sich in einer Reihe von beeindruckenden Einschaltquoten widerspiegelt. Die oft emotionale und immer kathartische Sendung «Sort Your Life Out» ist viel mehr als nur eine Show zur Umgestaltung des eigenen Zuhauses, sondern ein inspirierender neuer Blick darauf, wie wir unser Leben zum Besseren verändern können, der ein weltweites Publikum immer wieder begeistert."