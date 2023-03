Jochen Schropp fehlt bei «Volles Haus!»

Köpfe

Nach einer Woche auf Sendung muss sich Jasmin Wagner auf einen neuen Moderationspartner einstellen, denn Jochen Schropp ist kurzfristig an Corona erkrankt.

Die Zuschauer vonwerden heute und wohl auch in den kommenden Tagen ein neues Moderatoren-Duo vor der Kamera sehen, denn Jasmin Wagner wird kurzfristig mit «Frühstücksfernsehen»-Moderator Christian Wackert durch die dreistündige Show führen. Stammmoderator Jochen Schropp fällt kurzfristig aufgrund eines positiven Corona-Test aus. Damit kommt es für die Sat.1-Sendung wohl deutlich früher als geplant zu einem Ernstfall, den man im Vorfeld der Sendung offenließ.Zum Start der Sendung hatte Sat.1-Chef Daniel Rosemann zwar davon gesprochen, dass man „weitere Moderatoren“ als Ersatz in der Hinterhand habe, nannte allerdings keine Namen. Auch nach Schropps Corona-Erkrankung besteht keine Sicherheit, dass Wackert als fester Ersatzmoderator zur Verfügung steht. Das Publikum dürfte sich aber wohl schnell an Wackert gewöhnen, denn er war bei der Premiere vor sieben Tagen Gast in «Volles Haus!».„Ich kenne Jochen seit Jahren aus dem «Sat.1-Frühstücksfernsehen», ich schätze ihn sehr und wir sprechen auch abseits der Arbeit oft miteinander. Ich wünsche Jochen eine schnelle Genesung und freue mich, dass ich ab heute mit Jasmin Wagner durch die neue Sat.1-Nachmittagsshow führen darf. Ich mag Überraschungen, denn aus Spontaneität kann viel Schönes entstehen“, so Christian Wackert.„Ich hatte mich sehr auf die zweite Woche mit Jasmin und großartigen Gästen und Expert:innen in «Volles Haus!» gefreut. Leider hat mich ein positives Corona-Testergebnis aus der Bahn geworfen. Ich bedanke mich bei Chris Wackert für seinen spontanen Einsatz und werde Jasmin und ihm von meiner Couch aus zusehen und zujubeln! Natürlich werde ich keine Show verpassen und freue mich, spätestens nächste Woche wieder für unsere Zuschauer:innen da zu sein“, erklärt Jochen Schropp, der damit auch offen ließ, wann genau er wieder einsatzfähig ist. Am heutigen Montag erwartet die Zuschauer ab 16:00 Uhr Yvonne Woelke, die Gerüchte über angeblichen Ehebruch rund um den RTL-Dschungel kommentiert. Zudem ist Ross Antony zu Gast, der seinen aktuellen Song vorspielen wird. Ingo Lenßen erläutert Rechtsfragen zum Thema Shopping und die neue Wochen-Seriemit Gina-Lisa Lohfink und Danni Büchner startet.