«Take Me Out» verkuppelt im April Girls, Girls, Girls

TV-News

An zwei Samstagabenden sucht Jan Köppen für 30 queere Frauen eine passende Partnerin. VOX stellt sich derweil der «Kuppel-Challenge».

RTL hat einen Sendertermin für die weltweit ersten „Girls, Girls, Girls“-Specials der Kuppelshowgefunden, die Februar 2022 erstmals von der Produktionsfirma UFA Show & Factual angekündigt wurden. Am 1. April und eine Woche später, 8. April, jeweils um 23:30 Uhr im Anschluss anstellt sich immer ein mutiges Single 30 queeren Frauen gegenüber. Das Konzept bleibt identisch zu den regulären Ausgaben: „Mögt ihr was ihr seht, geht’s vielleicht zum Date. Drückt ihr aus, seid ihr raus!“ Am Ende besteht die Chance auf ein Limousinen-Date. Jan Köppen moderiert.„Wir freuen uns riesig, dass wir nach den erfolgreichen ‚Boys Boys Boys‘-Ausgaben bei «Take Me Out» noch vielfältiger geworden sind und nun auch zwei All-Girls-Specials auf die deutschen Bildschirme bringen können. Das Team hat einen wunderbar bunten und ausdrucksstarken Cast gefunden und wir hatten nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera jede Menge Spaß bei der Produktion. Einschalten lohnt sich, wenn unsere queeren Frauen sich auf die Suche nach ihrer Traumfrau machen!“, verspricht Noelle Stommel, Producerin bei UFA Show & Factual.Und auch VOX hat neue Datingshow-Ware angekündigt und testet am 27. März ab 22:20 Uhr im Anschluss an das Staffelfinale vondas Format. Darin beschäftigt man sich mit den vielfältigen Möglichkeiten des Dating-Marktes. In drei Dates trifft ein Single potenzielle Partner, ausgesucht von drei unterschiedlichen Matchmakern. Ein Datingexperte, eine Astrologin und eine nahestehenden Person des Singles suchen drei mögliche Partner aus. Am Ende entscheidet sich der Single für einen der Kandidaten und beschert somit gleichzeitig einem der Matchmaker den Sieg.