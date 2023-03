Das Erste sendet zweite «WaPo Duisburg»-Staffel nach Ostern

TV-News

Im April geht es für die ARD-Vorabendzuschauer von der Elbe nach Duisburg, denn Das Erste lässt auf «WaPo Elbe» «WaPo Duisburg» folgen. Die zweite Staffel ist damit der Vorlauf für neue «Tierärztin Dr. Mertens»-Ausgaben.

Im Schnitt 2,59 Millionen Fernsehzuschauer interessierten sich im vergangenen Jahr für den zweiten «WaPo Bodensee»-Ableger, der damit einen Marktanteil von etwas mehr als zehn Prozent generierte. Nachdem die ersten acht Folgen zwischen Januar und März zu sehen waren, läuft die zweite Runde aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet ab dem 11. April immer dienstags um 18:50 Uhr. Wie in der ersten Staffel sind erneut acht Folgen geplant. Damit bildet «WaPo Duisburg» den Vorlauf zur neuen-Staffel, die am selben Tag um 20:15 Uhr beginnt.Die Vorabendserie ist eine Produktion von Warner Bros. ITVP Deutschland, Tobias Rosen und Marie Rechberg fungieren als Produzenten. Matthias Koßmehl und Ozan Mermer führten im vergangenen Sommer Regie nach den Drehbüchern von Headautor Arne Ahrens.In den Hauptrollen spielen Markus John, Yasemin Cetinkaya, Niklas Osterloh, Karen Böhne, Romy Vreden sowie Stefko Hanushevsky. Sie müssen sich in der ersten Folge mit einer Wasserleiche im Duisburger Hafen beschäftigen. Doch Erzfeind Carsten Heinrich (Hanushevsky ) von der Kripo ist schneller am Tatort und reißt den Fall an sich. Das hält das WaPo-Team nicht davon ab, hinter seinem Rücken zu ermitteln. Die Tote hat als Kranführerin gearbeitet. Das Team läuft bei der Mördersuche zur Bestform auf. Doch leider hat Heinrich inzwischen dazugelernt. Er lässt sich diesmal nicht so einfach den Schneid abkaufen.