Johnny Knoxville darf synchronisieren

US-Fernsehen

Der Star aus «Reboot» hat eine neue Aufgabe bekommen.

Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash, Tom Kenny und Don Cheadle wurden zur Besetzung von Netflix' kommender animierter Komödie für Erwachsene,, hinzugefügt. Die Liste der Gaststars umfasst Ed Helms, Jason Mantzoukas, Christina Hendricks, Kieran Culkin, Chris Elliot, Asif Ali, Fred Armisen, Ego Nwodim, Simon Pegg, Craig Robinson, Gary Cole, George Clinton, Tara Strong und Tony Cavalero. Außerdem spricht Priscilla Presley ihre eigene Stimme in der Serie.Die Besetzung schließt sich dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Matthew McConaughey an, der Elvis Presley seine Stimme leihen wird. Netflix hat außerdem angekündigt, dass die Serie am 17. März anlaufen wird. Knoxville wird die Stimme von Bobby Ray, Elvis' nicht ganz so klugem besten Freund und Kumpel, übernehmen. Als Elvis' Ein-Mann-Entourage widmet er sich voll und ganz seinem Boss."Elvis Presley tauscht seinen Overall gegen ein Jetpack, als er heimlich in ein geheimes Spionageprogramm der Regierung aufgenommen wird, um die dunklen Mächte zu bekämpfen, die das Land, das er liebt, bedrohen – und das alles, während er seinen Tagesjob als King of Rock and Roll ausübt", so die Beschreibung der Serie.