Jeremy Clarkson verliert wohl «Wer wird Millionär?»-Job

Veit-Luca Roth von 01. März 2023, 15:13 Uhr

Die kommende «Who Wants to Be a Millionaire?»-Staffel wird aller Voraussicht nach die letzte mit dem in die Kritik geratenen Moderator sein. Eine weitere Zusammenarbeit mit ITV und Clarkson sei nicht geplant.

Jeremy Clarkson sah sich nach seiner im Dezember veröffentlichten Kolumne über Meghan Markle großer Kritik ausgesetzt. Während Amazon im Januar die Reißleine zog, hielt der britische Sender ITV, wo Clarkson das Pendant zu «Wer wird Millionär?» moderiert, an der kontroversen Figur fest – vorerst, wie sich nun herausstellt. Die nächste «Who Wants to Be a Millionaire»-Staffel mit Jeremy Clarksons wird die letzte sein, wie der Branchendienst ‚Variety‘ unter Berufung auf ITV-Chefin Carolyn McCall berichtet.



McCall teilte mit, dass die kommende Staffel der Spielshow, die derzeit in Produktion ist, Clarksons letzter Auftritt als Moderator sein werde. „Wir haben einen Vertrag. Wir sind für diese [Saison] unter Vertrag, also werden wir das tun“, sagte McCall. „Und dann haben wir keine zukünftigen Verpflichtungen. Und dazu haben wir keine Aussagen gemacht.“ Auf die Frage, ob ITV möglicherweise Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Show führt, die von Stellify Media von Sony Pictures Television produziert wird, zuckte McCall nur mit den Schultern. Auch Sony lehnte einen Kommentar ab.



