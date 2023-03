Beckhams neue Doku erscheint nächste Woche

England

AppleTV+ hat die Entwicklung des spanischen Großklubs in der Saison 2021/22 verfolgt.

Apple TV+ hat die neue Fußball-Dokumentationangekündigt, die von David Beckham vorgestellt wird. Die dreiteilige Serie über den spanischen Fußballverein Real Madrid wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt die unglaubliche Saison 2021/22. "Angetrieben von ihren glühenden Fans trotzen sie allen Widrigkeiten und Skeptikern auf ihrem Weg zu einem der denkwürdigsten Ziele in der Fußballgeschichte, das in einem rekordverdächtigen 14. Champions-League-Titel mündete“, heißt es in der Beschreibung der Sendung. Real Madrid gehört zusammen mit dem FC Barcelona und Manchester United zu den umsatzstärksten Fußball-Klubs der Welt."Der Weg zu einem 14. Titel war noch nie so steil", sagt Beckham im Trailer. "Viele haben daran gezweifelt, aber nicht dieser Trainer, nicht diese Spieler und schon gar nicht diese Fans. Dies ist kein gewöhnlicher Verein. Das ist Real Madrid." Beckham selbst spielte zwischen 2003 und 2007 für den Verein. David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez, Jorge Cabrera und Real Madrid C.F. produzieren die Serie, die ab dem 10. März weltweit auf Apple TV+ zu sehen sein wird.«Real Madrid: Until The End» ist das neueste Projekt des Streaminganbieters zum Thema Fußball, neben den Serien «Ted Lasso» (über einen NFL-Coach, der nach Großbritannien zieht, um ein angeschlagenes Fußballteam zu führen) und «Super League: The War for Football», eine Dokumentation über den gescheiterten Versuch, eine neue Fußball-Superliga zu gründen.