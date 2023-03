Zachary Quinto arbeitet für «Wolf»

US-Fernsehen

Greg Berlanti und Andy Serkis produzieren eine neue Serie für NBC.

Zachary Quinto hat die Hauptrolle in dem NBC-Drama-Pilotfilmübernommen. Das Projekt wurde bereits im Januar als Pilotfilm bei dem Sender bestellt. Es ist inspiriert von den Büchern "The Man Who Mistook His Wife for a Hat" und "An Anthropologist on Mars" von Oliver Sacks.In der offiziellen Beschreibung heißt es, «Wolf» folge einem revolutionären, überlebensgroßen Neurologen (Quinto) und seinem Team von Assistenzärzten, die die letzte große Grenze, den menschlichen Verstand, erforschen, während sie sich gleichzeitig mit ihren eigenen Beziehungen und ihrer psychischen Gesundheit auseinandersetzen".Quintos Figur heißt Dr. Oliver Wolf. Er wird weiter beschrieben als "Leiter der Neurologie im Bronx General und ein besessenes Genie. Er fühlt sich zu Menschen hingezogen, die von der Gesellschaft als "anders" angesehen werden, und hilft ihnen, Hoffnung und Sinn zu finden. Er umarmt die Unterschiede, anstatt sie zu unterdrücken.