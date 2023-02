11 neue Stars für «The Residence»

US-Fernsehen

Die Serie von Shonda Rhimes hat zahlreiche Schauspieler unter Vertrag genommen.

Die kommende Shondaland-Netflix-Seriehat elf neue Darsteller aufgenommen, wie der US-Branchendienst ‚Variety‘ berichtet. Die neuen Darsteller sind: Andre Braugher, Edwina Findley, Molly Griggs, Jason Lee, Ken Marino, Al Mitchell, Dan Perrault, Bronson Pinchot, Susan Kelechi Watson, Isiah Whitlock Jr. und Mary Wiseman. Die Gruppe gesellt sich zu dem bereits angekündigten Hauptdarsteller Uzo Aduba.Braugher («Brooklyn Nine-Nine», «The Good Fight») spielt den Chef des Weißen Hauses, Usher. A.B. Wynter. Findley («The Power», «The Wire») verkörpert Sheila Cannon, die Butlerin des Weißen Hauses. Griggs («Dr. Death», «Servant») übernimmt den Part von Lilly Schumacher, Präsident Morgans Sozialsekretärin. Lee («My Name is Earl», «Almost Famous») wird zu Tripp Morgan, den jüngeren Bruder von Präsident Perry Morgan, der ein wenig aus der Reihe tanzt. Marino («The Other Two», «Party Down») mimt Harry Hollinger, Präsident Perry Morgans ältesten Freund, engsten Berater und vertrautesten Vertrauten.Mitchell («Stranger Things», «Ozark») verkörpert Rollie Bridgewater, den Chef-Butler/Maitre d'. Perrault («Strays», «Players») ist Colin Trask, den Leiter der Präsidenteneinheit des Secret Service. Pinchot («Beverly Hills Cop: Axel Foley») wird zu Didier Gotthard, Chefkonditor des Weißen Hauses. Kelechi Watson («This Is Us») spielt Jasmine Haney, eine junge und aufstrebende Assistentin des Amtsdieners im Weißen Haus. Whitlock («Your Honor», «The Wire») darf Larry Dokes, den Polizeichef des Metropolitan Police Department, sein. Wiseman («Star Trek: Discovery») spielt Marvella, die Chefköchin des Weißen Hauses.