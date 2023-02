Thilo Mischke verdrängt kurzfristig «How I Met Your Father»

TV-News

ProSieben hat für den kommenden Montag eine Doku über die tödliche Chemikalie PFAS angekündigt.

Eigentlich hätte am kommenden Montag die Sitcomzwei Stunden der Primetime füllen sollen und damit die erste Staffel ein Ende finden. Am 13. März hätte dann am Montagabend die Seriein ihre fünfte Staffel starten sollen. Doch Serien-Fans müssen sich etwas gedulden, denn die rote Sieben hat für kommende Woche, 6. März, kurzfristig die Dokumentationangekündigt.Darin greift Journalist Thilo Mischke die giftige Chemikalie PFAS auf, die zuletzt Gegenstand zahlreicher Recherchen war und in ganz Deutschland nachgewiesen wurde. Das Recherche-Netzwerk von NDR WDR und SZ hatte darüber berichtet, wie wenig der womöglich krebserregende Stoff hierzulande reguliert ist. Mischke befasst sich in seiner zweieinhalbstündigen Dokumentation kommende Woche ebenfalls mit dem „Jahrhundertgift“, das sogar in einem Gletscherfluss in Grönland nachgewiesen wurde.„Seit nunmehr zwei Jahren beschäftige ich mich als Journalist mit den so genannten 'Forever Chemicals'. Eine unterschätzte Gefahr, die sträflich missachtet wird. Dabei betreffen uns diese PFAS direkt: Denn sie finden sich mittlerweile im Blut von fast allen Menschen wieder. Auch in meinem. Ich habe mich testen lassen. Eine Chemikalie, die Krebs, Schlaganfälle und Gendefekte auslösen kann. Und wofür? Für den Profit einzelner Unternehmen. Und unsere Bequemlichkeit", so das Fazit des Investigativ-Reporters Thilo Mischke nach seiner weltweiten Recherche.Im Anschluss sendet ProSieben ab 22:50 Uhr zwei-Ausgaben, die sich mit dem Absturz der Concorde-Maschine im Juli 2000 und dem Attentat auf den damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy im Jahr 1963 beschäftigen. Das Finale von «How I Met Your Father» ist eine Woche später am 13. März geplant. Der «9-1-1 Notruf L.A.»-Start dürfte sich um eine Woche verzögern.