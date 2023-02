«Kitchen Impossible» bleibt stabil

Quotennews

Dritte Folge im neuen Jahr für Tim Mälzer und «Kitchen Impossible». Zweiter Auftritt mit mehr Zuschauern als in der Vorwoche. So kann das laufen.

Während sich VOX noch am Samstag mit nahezu jeder Programmierung den gesamten Tag über äußerst schwertat, lief der Sonntag recht ansehnlich. Zwar war mit den-Marathon von 05:30 Uhr bis 16:00 Uhr in der Spitze lediglich eine Reichweite von 0,45 Millionen zu holen (13:30 Uhr), jedoch ist das schon mehr als am Vortag vor 16 Uhr.holte dann zwischen 16 und 17 Uhr bereits ordentliche 0,48 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 3,1 Prozent,schraubte die Reichweite in der Folgestunde auf 1,02 Millionen und 5,4 Prozent nach oben.Die klassische Zielgruppe entwickelte sich über die genannten Shows von 0,18 Millionen Zuschauern über 0,17 Millionen auf 0,27 Millionen. Der jeweilige Marktanteil landete von 6,1 Prozent über 5,5 Prozent bei 6,9 Prozent.schloss die Lücke zwischen 18 und 20 Uhr mit einer neuen Ausgabe und guten 1,09 Millionen Zuschauern. Ab der Primetime hieß es dann. Gekocht wurde für die DFB-Nationalmannschaft in Marbella, es ging nach Gardone Riviera, Zürich und Vietnam. Die Zuschauer würdigten den Koch-Abend mit 1,38 Millionen Zuschauern und einem erneut gestiegenen Marktanteil von 5,8 Prozent. Die Zielgruppe stagnierte zwischen Folge eins und zwei, gestern ging es mit 0,6 Millionen Werberelevanten weiter leicht ins Negative, der Marktanteil landete bei 10,3 Prozent.Erstmals in der neuen Staffel musste sich zudem Mälzer geschlagen geben, am kommenden Sonntag tritt der TV-Koch gegen Elif Oskan und Markus Stöckle an. Nach «Kitchen Impossible» verblieben VOX noch ordentliche 0,71 Millionen Zuschauer bei. Der Marktanteile stieg auf 7,8 Prozent, während sich die Zielgruppe mit 0,27 Millionen Umworbenen weiter gute 13,0 Prozent sicherte.