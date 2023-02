«Leben leicht gemacht» überzeugt die Zielgruppe

Quotennews

Seit Anfang Februar zeigt Sat.1 am Sonntagnachmittag «Leben leicht gemacht - The Biggest Loser». Mit stetigem Erfolg.

Fast schon unauffällig starteteam 05. Februar vor 1,23 Millionen Zuschauern, dabei konnte sich der Auftakt mit 5,8 Prozent sehen lassen. Die Zielgruppe lag mit 0,38 Millionen Umworbenen im oberen einstelligen Prozent-Bereich (8,8 Prozent), alles also so weit in Ordnung. Folge zwei und drei steigerte die Leistung, jeweils ab 17:10 Uhr gesendet ergaben sich 1,37 und 1,35 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile stiegen damit auf 6,3 und 6,4 Prozent, während die Zielgruppe erst auf 0,43 Millionen sprang, dann aber auf 0,34 Millionen fiel. Von 9,4 Prozent ging es demnach hier zurück auf 8,1 Prozent.Neben dem Namen hat sich bei «The Biggest Loser» im Übrigen weiterhin nichts verändert. Es gibt Challenges für die Abnehm-Teams, es können sich so Gewichts-Boni erspielt werden, am Ende entscheidet die Waage. Nach Woche vier musste gestern Angelina das Camp von «Leben leicht gemacht» verlassen. Zudem verlor Sat.1 weiter minimal an Reichweite, gestern kamen 1,32 Millionen Zuschauer zusammen, der Marktanteil sank auf 5,9 Prozent. Dafür zeigte sich die Zielgruppe von seiner besten Seite, mit 0,44 Millionen Umworbenen waren 9,3 Prozent möglich.Den Vorabend-Erfolg konnte Sat.1 dann leider nicht mit in die Primetime nehmen. Während die «Sat. 1 Nachrichten» noch starke 1,55 Millionen Zuschauer und 0,59 Millionen Werberelevante versammelte, fiel «Wonder Woman» ► zurück auf 0,95 Millionen Zuschauern. Der Anteil am Markt rutschte auf 3,6 Prozent, die Zielgruppe hielt den Sender mit 0,42 Millionen und einem Anteil von 6,4 Prozent zumindest grob auf Erfolgs-Kurs.