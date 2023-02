Ein VOX-Samstag zum Vergessen

Quotennews

Der Sender mit der roten Kugel steckt am gestrigen Samstag nahezu den gesamten Sendetag in miserablen Zahlen. Einziger Lichtblick: «Die Pferdeprofis»

Das lässt sich schwer schönreden. VOX floppt am gestrigen Samstag mit nahezu jeder Programmierung, wobei bei dem Angebot auch wenig Vielversprechendes präsentiert wurde. Das Ganz startet mit einem fatalen Detail:läuft bei VOX von Freitag auf Samstag die ganze Nacht durch. Von 3:00 Uhr bis 03:35 Uhr verfolgen eine Episode 0,36 Millionen Zuschauer und 0,07 Millionen Umworbene. So weit, so unspektakulär. Bitter wird es dadurch, dass VOX diese Gesamtreichweite bis 16 Uhr nicht mehr erreichen sollte. Nach drei weiteren «Medical Detectives»-Folgen war die Reichweite am frühen Morgen bei 0,29 Millionen angekommen,übernahm um 06:00 Uhr vor 0,24 Millionen Fernsehzuschauern.Der erste kleine Lichtblick um 07:40 Uhr, als «Criminal Intent» mit 0,08 Millionen Werberelevanten den "Bestwert" von 03:00 Uhr in der Nacht knackte. Um 13 Uhr sollte der Wiederholungs-Marathon vonübernehmen. Das vernichtende Urteil: 0,3, 0,32, 0,32, 0,34 und 0,4 Millionen Zuschauer in fünf Stunden. Der Marktanteil stagnierte bei 2,8, 2,6, 2,4, 2,5 und nochmals 2,5 Prozent, während immerhin die Zielgruppe mit 0,1, 0,12, 0,15, 0,16 einen Zwischensprint hinlegte und dann aber 0,12 und 0,11 Millionen stark nachließ. In Sachen Marktanteile zeigte sich VOX schlicht schlecht. Mitten in der Nacht reichten die Zuschauerzahlen für noch verhältnismäßig starke Werte von 13,9 oder 13,5 Prozent, als jedoch das eher zu wertende Tagesgeschäft begann, fiel die Reichweite schnell auf 4,9 Prozent und dann mit «Guidos Deko Queen» auf die erwähnte 2 bis 3 Prozent.Doch hat sich VOX in den letzten Jahren einen gewissen Selling-Point mit Tier-Shows erarbeitet, was passierte mit «Hundkatzemaus» und «Die Pferdeprofis». Tatsächlich machen die Vorabend-Sendungen das Highlight des gestrigen Sendetags aus.schraubte die Reichweite um 18 Uhr direkt auf 0,77 Millionen hoch,holten den Tagesbestwert ab 19 Uhr mit 0,91 Millionen Zuschauern. Dennoch blieben die Marktanteile bei verhaltenen 4,0 und 3,9 Prozent. Die Zielgruppe explodierte quasi auf 0,19 und 0,26 Millionen Werberelevante hoch, hier waren dennoch lediglich mäßige 4,9 und 5,3 Prozent drin. Dann enttäuschte zudem die Primetime mitvor 0,54 Millionen Zuschauern und damit 2,4 Prozent des TV-Marktes. Zumindest hielt sich die Zielgruppe mit 0,27 Millionen Umworbenen bei 5,3 Prozent. Ab Mitternacht übernahm erneut «Medical Detectives» vor 0,38 und 0,11 Millionen Zuschauern.