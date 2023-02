Neue Folgen von «90 Day Fiancé: Love in Paradise»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender TLC hat zahlreiche Fernsehsendungen verlängert.

TLC bringt sechs beliebte Serien zurück, um weitere sehenswerte Geschichten zu erzählen. Nachdem TLC das Jahr mit drei der fünf erfolgreichsten werbefinanzierten Nicht-Sport-Programme -und- begonnen hat, wurden nunund«Dr. Pimple Popper» kehrt in diesem Frühjahr am Mittwoch, 5. April, um 21.00 Uhr zurück und folgt erneut der renommierten Dermatologin und Schönheitschirurgin Dr. Sandra Lee. In dieser Staffel gibt es neue Hausbesuche und Patienten, die mit schweren Problemen zu kämpfen haben. In der Pressemitteilung heißt es, dass Staffel neun "den Vorhang über Dr. Lees Privat- und Berufsleben ein wenig mehr lüftet und wir die Frau hinter dem Skalpell kennen lernen. Dr. Lees Arbeit geht über die Haut hinaus – sie stellt sich jeder Herausforderung mit einem Lächeln und einer Liebe für ihre Patienten und deren Haut." Die Sendung wird von Ping Pong Productions für TLC produziert.«90 Day Fiancé: Love in Paradise» kehrt mit seiner dritten Staffel am Montag, 17. April, um 20 Uhr zurück und folgt erneut Paaren, die sich an einem tropischen Ort verlieben und sich fragen, ob eine Beziehung nach dem Urlaub weitergehen kann. VaLentine und Carlos aus Staffel zwei sind zurück, diesmal kurz davor, den Bund fürs Leben zu schließen, während «The Family Chantel»-Star Lidia plant, einen Mann in die Dominikanische Republik zu bringen, um ihn zum ersten Mal persönlich zu treffen.