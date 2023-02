Damian Lewis kehrt zu «Billions» zurück

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben den Schauspieler für Teile der siebten Runde gewinnen können.

Damian Lewis, der die Showtime-Serieam Ende der fünften Staffel verließ, wird für die siebte Staffel zurückkehren, wie der Sender am Montag bekannt gab. Lewis, der zusammen mit Guy Pearce in der MGM+-Serie «A Spy Among Friends» spielt, wird für sechs der zwölf Episoden von «Billions» zurückkehren, die in der nächsten Staffel ausgestrahlt werden.Lewis ist wieder als Bobby "Axe" Axelrod an der Seite von Paul Giamatti, Corey Stoll und Maggie Siff zu sehen. Die Serie wird derzeit in New York produziert, und Lewis' Rückkehr war bereits durch Paparazzi-Fotos bekannt geworden, die ihn in seiner Rolle mit seinen alten «Billions»-Kollegen zeigten.Hier ist die Beschreibung für die nächste Staffel laut Showtime: "In der siebten Staffel werden Allianzen auf den Kopf gestellt. Alte Wunden werden zu Waffen gemacht. Loyalitäten werden auf die Probe gestellt. Verrat nimmt epische Ausmaße an. Feinde werden zu misstrauischen Freunden. Und Bobby Axelrod kehrt zurück, während sich der Einsatz von der Wall Street auf die ganze Welt ausweitet."