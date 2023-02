ProSieben zeigt neue «Duell um die Welt»-Folge Mitte März

TV-News

Nach dem «Schlag den Star»-Duell zwischen Janin Ullmann und Jeanette Biedermann kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Team Joko und Team Klaas.

Hinweis. Das Duell zwischen Team @officiallyjoko und Team @damitdasklaas geht in eine neue Runde. Eine neue Folge #DudW zeigen wir Dir am Samstag, 18. März. — ProSieben (@ProSieben) February 28, 2023

Aktuell zeigt ProSieben am Samstagabend eher austauschbare Ware, denn zuletzt und noch am kommenden Wochenende plant man mit der Clipshow. Am 4. März geht es dann um „die krassesten Kollegen-Pannen“ und „die peinlichsten Pannen zum Fremdschämen“. Dabei handelt es sich jeweils um Wiederholungen aus dem Vorjahr. Erst am 11. März zeigt man mit einer neuen-Ausgabe frische Ware am Samstag. Ins Duell gehen dann Moderatorin Janin Ullmann sowie Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann. Als Moderator fungiert Elton, Ron Ringguth kommentiert wie üblich die 15 möglichen Spiele.ProSieben hat nun auch das Programm für den darauffolgenden Samstag, 18. März, bekannt gegeben. Dann kommt es zu einem neuen, wie der Sender via Twitter verriet. Einzelheiten, beispielsweise welche Promis für den jeweiligen Entertainer in fremden Ländern Punkte sammeln müssen, ließ man jedoch offen.Ende des vergangenen Jahres strahlte ProSieben einige Wiederholungen am Samstagabend aus, was den Quoten von «Das Duell um die Welt» nicht zuträglich war. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag schnitt eine neue Folge mit 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verhältnismäßig schlecht ab. Auch im Februar, als Klaas Heufer-Umlauf nach drei Team-Joko-Siegen in Folge gewinnen konnte, stieg das Ergebnis zwar auf 11,1 Prozent, doch die Gesamtreichweite stieg nicht über eine Million Zuschauer ab drei Jahren.