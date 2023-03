Endeavor erzielt solide Zuwächse im vierten Quartal

Wirtschaft

CEO Ari Emanuel sagt, das Unternehmen sei im Falle eines Autorenstreiks "gut aufgestellt".

Endeavor konnte von der Nachfrage nach Live-Sport- und Unterhaltungserlebnissen profitieren und im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2022 solide Umsatz- und bereinigte Gewinnsteigerungen erzielen. Das Unternehmen machte auch Fortschritte beim Abbau seiner Schuldenlast, die für die Muttergesellschaft von UFC, WME und anderen großen Branchenakteuren seit dem Börsengang von Endeavor im Jahr 2021 ein riesiges Problem war. Im Laufe des Jahres 2022 leistete das Unternehmen Schuldentilgungen in Höhe von etwa 500 Millionen US-Dollar, die meisten davon im vierten Quartal, um die gesamten langfristigen Schulden von 5,63 Milliarden US-Dollar Ende 2021 auf nur noch 5,17 Milliarden US-Dollar zu senken.Im vierten Quartal erwirtschaftete Endeavor einen Umsatz von 1,26 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf den Verkauf des Content-Produktionsgeschäfts an das koreanische Unternehmen CJ ENM im Januar 2022 zurückzuführen ist. (Ohne Endeavor Content wäre der Umsatz im vierten Quartal um sieben Prozent gestiegen.) Der bereinigte Gewinn des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen belief sich auf 239,6 Millionen US-Dollar (verglichen mit einem EBITDA von 229,5 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2021). Auf der Basis des Nettogewinns verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 225,7 Millionen US-Dollar (gegenüber einem Nettoverlust von 19,5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum)."Wir sind ermutigt durch unsere Leistung in unserem ersten vollen Jahr als öffentliches Unternehmen", sagte Ariel Emanuel, CEO von Endeavor, in einer vorbereiteten Stellungnahme. "Unser Geschäft hat sich trotz des anhaltenden makroökonomischen Gegenwinds als widerstandsfähig erwiesen. Mit Blick auf das Jahr 2023 sind wir weiterhin zuversichtlich, dass Endeavor aufgrund seiner Position auf der Angebotsseite von Premium-Inhalten und Live-Events und -Erlebnissen in der Lage ist, langfristige Werte zu schaffen."