Jamie Dornan macht bei «The Tourist» weiter

Der Schauspieler wird in der zweiten Staffel ebenfalls zu sehen sein.

Jamie Dornan kehrt für eine zweite Staffel vonzurück. Die Serie, die von Jack und Harry Williams geschrieben und geschaffen wurde, soll im April in Dublin, Irland, in Produktion gehen. "Ich freue mich unglaublich darauf, die Geschichte mit «The Tourist» fortzusetzen", so Dornan. "Harry und Jack Williams sind brillante Autoren, und ich kann es kaum erwarten, dass die Zuschauer sehen, wie gut Irland und seine Charaktere genutzt werden, um sie im Verlauf der Geschichte in Atem zu halten..."In dem unkonventionellen Thriller mit dunkler Komik spielt Dornan («Belfast») erneut die Rolle des Elliott, der eines Tages nach einem Autounfall mit Amnesie in einem australischen Krankenhaus aufwacht. Danielle Macdonald («Dumplin») kehrt ebenfalls als Constable Helen Chambers zurück. In der zweiten Staffel reist das Duo nach Irland, damit Elliott seine Wurzeln wiederentdecken kann. Doch schon bald werden sie in sein früheres Leben hineingezogen – mit gefährlichen Folgen.Die Serie wird von der Williams-Produktionsfirma Two Brothers Pictures («Fleabag») in Zusammenarbeit mit All3Media, Stan und ZDF International produziert. Dornan fungiert als ausführender Produzent neben Daniel Walker und Sarah Hammond für Two Brothers und Nawfal Faizullah für die BBC.