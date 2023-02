Netflix setzt auf Live-Inhalte bei Chis-Rock-Comedy

US-Fernsehen

Am 4. März wird Chris Rock bei dem Streamingdienst zu sehen sein.

Netflix möchte seinen ersten großen Vorstoß in den Bereich der Live-Inhalte ausbauen, indem es das Stand-up-Specialvon Chris Rock am 4. März durch Vor- und Nachprogramme ergänzt. Das Live-Special am 4. März ist ein großes Experiment für den Dienst, der auch bekannt gegeben hat, wie die Live-Stream-Funktion auf der Plattform funktionieren wird. Die Live-Pre-Show mit dem Titel «The Show Before the Show» beginnt um 18:30 Uhr PT und wird aus dem berühmten Nachtclub Comedy Store am Sunset Boulevard in Los Angeles übertragen.Das Special wird von Ronnie Chieng moderiert und beinhaltet unter anderem Leslie Jones, Deon Cole und Arsenio Hall sowie Auftritte und Kommentare von Amy Schumer, Cedric the Entertainer, Ice-T, Jerry Seinfeld, Kevin Hart, Paul McCartney, Sarah Silverman und Wanda Sykes. Um 19 Uhr ET wird Rock die Bühne des Baltimore's Hippodrome Theatre für einen Auftritt von unbestimmter Länge betreten. Danach kehrt «The Show After the Show» in den Comedy Store zurück, mit Auftritten von NBA-Größe Kareem Abdul-Jabbar, Schauspieler JB Smoove und Hall."Der 4. März wird ein urkomischer Abend werden, mit einem unglaublichen Start von Chris Rock – einem der größten Stand-ups-Comedian aller Zeiten – und Beiträgen von einer erstaunlichen Reihe von Special Guests", sagte Robbie Praw, Netflix VP of Stand-up and Comedy Formats. "Unser Ziel ist es, unseren Mitgliedern die beste Stand-up-Comedy zu bieten, und dieses Live-Streaming-Event ist ein weiterer Beweis dafür, wie sehr wir in das Genre investieren."