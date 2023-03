«Auris» legt einen mittelmäßigen Start hin

Quotennews

In den vergangenen Wochen war RTL mit seinen Kriminalfilmen am Dienstag deutlich erfolgreicher.

Am Dienstag ging bei RTL die dritte neue Krimi-Reihe auf Sendung. Nach «Dünentod» und «Sonderlage» startete man die Verfilmung des Krimis «Auris», der von den Beststeller Autoren Vincent Kliesch und Sebastian Fitzek geschaffen wurde. Die Premiere hieß „Der Fall Hegel“, an dem die Autoren knapp drei Jahre saßen.In der ersten Folge arbeitet Matthias Hegel, verkörpert mit Juergen Maurer, mit Jula Ansorge zusammen. Die Hauptrolle übernahm die Schauspielerin Janina Fautz. Nur 1,84 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten am Dienstag um 20.15 Uhr ein und verhalfen RTL zu mittelmäßigen 7,0 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr man 0,52 Millionen ein, der Marktanteil lag in dieser Woche bei mäßigen 9,0 Prozent. Immerhin war die neue Reihe beim jungen Publikum erfolgreicher als «Sonderlage».Mitblieben 0,81 Millionen Menschen dran, die Nachrichtensendung kam auf schlechte 4,2 Prozent. Die Sendung aus Berlin sicherte sich 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige und generierte einen Marktanteil von enttäuschenden 6,1 Prozent. Mitfuhr Mareile Höppner noch 0,80 Millionen Zuschauer ein, die für sechs Prozent Marktanteil verantwortlich waren. Bei den jungen Menschen waren 0,29 Millionen noch wach, der Marktanteil wurde mit 9,9 Prozent beziffert.